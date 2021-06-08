Erhürman’dan Kapı Eleştirisi

GÜNDEM KIBRIS - Sosyal Medya

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kara sınır kapılarının açılmasının bir başarı olarak sunulmaya çalışıldığını söyleyerek, turistler için aynı koşullar oluşturulmadığını söyledi ve eleştiride bulundu.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

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Geçiş kapılarının açılması büyük bir başarı olarak sunulmaya çalışılıyor. Ama güneye gelen X turistin güneye giriş koşullarıyla, aynı kişinin kuzeye geçiş koşulları farklı. Oysa kapılar açık olduğuna göre bir tarafta bulaşın yayılması diğer tarafı da etkileyecek demektir.

Marifet zaten açılması gereken kapıları geciktirerek açmak değil, baştan beri yapılması gereken işi, pandemiyle mücadeleyi tüm adada koordineli bir biçimde yürütmeyi hiç olmazsa bundan sonrasında başarmak. Güney için riskli olan neyse kuzey için de riskli olan o. İki Toplumlu Teknik Komite bunun için var. Turizmi, esnafı iddia ettiğiniz kadar düşünüyorsanız yapmanız gereken bu. Yönetmeye niyetiniz varsa tabii!!! #yönetmiyorsunuz



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