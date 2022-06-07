Erhürman’dan PGM’ye çağrı: “Haftada bir Ersin Tatar tarafından tehdit ediliyorum”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Meclis Genel Kurulu’nda konuştu, ‘Ersin Tatar’ın tehditleri’ni gündeme getirdi.

‘Ersin Tatar’ın kendisini tehdit ettiğini’ Meclis’in gündemine ciddi olarak getirmek için söz aldığını kaydeden Erhürman, Meclis kürsüsünden Polis Genel Müdürlüğü’ne çağrıda bulundu.

Ülkenin temel gündeminin ekonomik sıkıntılar olduğunu, buna karşın gerçek gündemi saptırma çabası güdüldüğünü belirtti.

Bir gazetede Tatar’ın yaptığı açıklamada; “Ya edebini bil ve sus, ya da ben seni sustururum” ifadelerini inkar ettiğini, bugün ise yeni bir açıklamayla “Seni uyardım anlamadın, anavatana dil uzatırsan gereğini ben yaparım!” açıklaması bulunduğunu ifade eden Erhürman, “Polis Genel Müdürlüğüne de sesleniyorum, koruma da tutacak değilim ama ailemden herhangi birinin, bir yakınımın veya partilimin birine bir şey olursa hesabı verilecek. Herkes haddini bilecek” dedi. Tatar’ın açıklamalarını, ‘kendini bilmezlik’ olarak yorumlayan Erhürman, “Tatar, ya çıkıp bu ifadeler benim değil diyecek, ya da Anayasa’ya göre devletin bütünlüğünü temsil etmesi gereken, tarafsız olması gereken kişi istifa edecek” diyerek, Tatar’ın açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

Erhürman, konuşmasında şunları dile getirdi: “Devlet ve Türkiye ile özdeşleşme hakkını nereden buldunuz? Ben iflah olmaz Rumcuymuşum, Rumlar saldırırsa bundan mutlu olurmuşum. Tüm bunları söyleyen kişi Saray’da oturmaya devam ediyor. Ya çıkıp bu ifadeler benim değil diyecek, ya da Anayasa’ya göre devletin bütünlüğünü temsil etmesi gereken, tarafsız olması gereken kişi istifa edecek ve başka yerlerde gezecek. Bu sıralarda bu ifadelere katılan biri varsa bu kürsüye çıkıp bana ‘iflah olmaz Rumcusun’ diyecek. Tatar yalan söylüyor, burada ‘gafil muhbirlik’ yapılıyor. Kendisini muhatap almayacağımı söyledim ama bu yapılanın adı tehdittir. PGM’ye de çağrımı yaptım. Koruma istemiyorum. Ben birileri gibi koruma istemiyorum. Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı makamında olan biri bana haftada bir tehdit savuruyor. Bugün açıklama yapmalı, ya da istifa etmeli. Bu makamda böyle bir dil kullanan kimse oturmadı. Nerede oturduğunu bilmeyen bir şahıs orada oturuyor. Nereden nere devlettir veya Türkiye’dir. Bu tehditlere pabuç bırakmayacağız, gündemin saptırılmasına izin vermeyeceğiz.”

Kaynak: Yenidüzen