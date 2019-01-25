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Erhürman’dan Piyangolar açıklaması

Erhürman, Piyangolar Birim eski Sorumlusu Yudum Mişon kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalara karşı cevap verdi.

25 Ocak 2019 Cuma 15:40
Erhürman’dan Piyangolar açıklaması

Başbakan Tufan Erhürman, Piyangolar Birim eski Sorumlusu Yudum Mişon kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalara karşı cevap verdi.

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Erhürman, “Bugün medyada, Piyangolar Birimi'nin mali durumunun kötü olduğuna, batma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğuna, işe gitmeden maaş alan çok sayıda personel bulunduğuna dair iddialar yer aldı. Bu iddialar üzerine, bugün itibarıyla Başbakanlık Denetleme Kurulu'nu Piyangolar Birimi'nde personel açısından ve mali açıdan denetim yapmak üzere görevlendirmiş bulunuyorum. Hazırlanacak rapor bugüne kadar yaptığımız gibi açık biçimde kamuoyuyla paylaşılacak ve sorumluluk ortaya çıkması halinde sorumluların hangi partiden olduğuna bakılmaksızın rapor yetkili makamlara iletilecektir” dedi.

Piyangolar Birimi Sorumlusu Biray Deliceırmak da açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı: Külliyen yalan üstünden popüler olma cabası cevap vermeye gerek duymuyorum denetime tabiyiz denetlenelim istiyorum... Denetlenmiş olanların da neticesini.

Sadece tek bir şey yazmak istiyorum 8 milyon bütçe fazlası var  2018’de 26 milyon öngörülen bütçeye 34 milyon aktarmış durumdayız ekonomik olarak da tarihin en yüksek seviyesindeyiz...

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Anahtar Kelimeler:
ErhürmanPiyangolar Birim
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