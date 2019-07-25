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Erhürman’dan protokole eleştiri

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:17
Erhürman’dan protokole eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile TC-KKTC arasında imzalanan mali protokolü eleştirdi.

Erhürman protokolde yer alan toplu iş sözleşmesi maddesinin, toplu iş sözleşmesi düzenini ortadan kaldıracağını savundu.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

Protokol’e göre, “Yeni toplu iş sözleşmesi imzalanamadığı durumlarda eski toplu iş sözleşmesinin getirdiği ek tahsisatların geçerliliğinin devam etmemesini sağlamak amacıyla" yasa tasarılarının hazırlanıp Meclis’e gönderilmesi KKTC tarafının bir taahhüdüdür. Böyle bir yasa değişikliği toplu iş sözleşmesi düzenini alt üst edecek ve toplu iş sözleşmelerinde sendikaların iradesini anlamsız kılacak bir sonuç doğurur. Çünkü bu durumda sözleşmenin süresi dolduktan sonra yeniden pazarlık masası kurulduğunda idarenin toplu iş sözleşmesi imzalamasını gerektirecek herhangi bir motivasyon kalmaz. Çalışanlar, ya daha önce elde edilen haklardan vazgeçme ya da toplu iş sözleşmesiz çalışmayı kabul etme seçenekleriyle karşı karşıya kalırlar. Kamudaki bazı toplu iş sözleşmelerinde kamunun personel maliyetlerini kabul edilemeyecek derecede artıran bazı düzenlemeler bulunduğu açık. Ancak bu sorunun çözümü kesinlikle toplu iş sözleşmesi düzenini ortadan kaldıracak ve sözleşmenin bir tarafının (çalışanların) iradesini anlamsızlaştıracak böyle bir düzenleme değildir.

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