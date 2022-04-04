Erhürman’dan, Sucuoğlu’na tepki

Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “Elektrik zammını yeniden değerlendireceğiz, yanlıştan dönmek erdemdir” sözlerine tepki gösterdi “Ülke böyle yönetilmez derken kastımız tam da buydu işte!” dedi.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

"Elektrik zammını yeniden değerlendireceğiz, yanlıştan dönmek erdemdir" diyor Sn. Sucuoğlu. Rakamları ve dört işlemi bilen herkes faturaların nasıl geleceğini hesaplıyor ve size söylüyordu. Herkesin söylediğini siz hesaplayamadınız mı, yoksa halkın ne kadar tepki vereceğini mi ölçtünüz? Halkın tepkisini ölçtünüzse kötü. Halk deneme tahtası değil. Herkesin hesaplayabildiğini siz hesaplayamadınızsa o daha da kötü!

Ülke böyle yönetilmez derken kastımız tam da buydu işte!