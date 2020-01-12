Erhürman’dan, Tatar’a imar planı eleştirisi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Başbakan Ersin Tatar’ın Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı Yasası’nı Resmi Gazetede yayınlamayacağını açıklamasını eleştirdi.

Erhürman yaptığı açıklamasında hiçbir hukuki veya teknik gerekçeyle bu kaosu temize çekmenin mümkün olmayacağını vurgu yaptı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Nihayet Başbakan açıkladı. İmar Planı Resmi Gazete'de yayımlanmayacak ve yürürlüğe girmeyecek. Bu kadar zaman, bu kadar emek, bu kadar tartışma ve gelinen nokta bu. Kim ne derse desin, hiçbir hukuki veya teknik gerekçeyle bu kaosu temize çekmek mümkün değil çünkü eğer varsaydı öyle gerekçeler, hükumet bir bütün olduğuna göre önceden müdahale edilerek bunlar ortadan kaldırılabilirdi. Bir süreç ancak bu kadar kötü yönetilebilir... Yazık...