Erhürman’dan Tatar’a sert çıkış!

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP kurultayına katılarak, konuşma yapmasını eleştirdi, Anayasa’daki tarafsızlık ilkesine işaret ederek, “Taraf olmak, bu görevden ve toplumun bütünlüğünü, bütününü temsil etme iddiasından vazgeçmek anlamına gelir” dedi.

Erhürman, “Bu durumda toplumun bir kesiminin "Cumhurbaşkanı bizi temsil etmiyor" iddiası da meşruiyet kazanır” şeklinde konuştu.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Anayasa'ya göre "Cumhurbaşkanı devletin ve toplumun birliğini, bütünlüğünü temsil eder". Tarafsızlık bu görevin doğal gereğidir. Taraf olmak, bu görevden ve toplumun bütünlüğünü, bütününü temsil etme iddiasından vazgeçmek anlamına gelir. Bu durumda toplumun bir kesiminin "Cumhurbaşkanı bizi temsil etmiyor" iddiası da meşruiyet kazanır!!!