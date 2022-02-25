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Erhürman’dan Tatar’a, Sucuoğlu’na ve Taçoy’a çağrı

CTP eski milletvekillerinden Dr. Okan Dağlı'nın Türkiye’ye girişine izin verilmemesi üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na ve Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy’a çağrı yaptı.

25 Şubat 2022 Cuma 22:25
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Erhürman’dan Tatar’a, Sucuoğlu’na ve Taçoy’a çağrı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin eski milletvekillerinden Dr. Okan Dağlı’nın Türkiye’ye girişine izin verilmemesi üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bir açıklama yaptı.

Erhürman, Dağlı’ya sunulan gerekçenin aslında soyut bir gerekçe olduğunu dile getirerek, “Bu soyut gerekçenin altında yatan somut iddiaları bilmek Okan Dağlı'nın en doğal hakkı. Ama sevgili Okan'ın bunu öğrenmesi mümkün olmamış” ifadelerini kullandı.

Art arda tekrarlanan bu olaylara bir yenisinin daha eklendiğine vurgu yapan Erhürman, bu uygulamasının kabul edilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Daha önce de çağrı yaptıklarını ancak hiçbir karşılığı olmadığını aktaran Erhürman, bir kez daha Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na ve Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy’a çağrı yaptı.

Erhürman, yeterince geç kalındığının altını çizerek, “Daha fazla gecikmeden Türkiye Cumhuriyeti makamları nezdinde gerekli girişimleri yapın ve başta bu uygulamaya maruz kalmış olanlar olmak üzere Kıbrıs Türk halkına doğru bilgileri aktarın. Bu, oturduğunuz makamların size yüklediği sorumluluktur” dedi.

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