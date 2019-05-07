Erhürman"dan “Türkiye Protokolü ‘ açıklaması

İlk güncel konuşmayı UBP milletvekili Sunat Atun, son ekonomik gelişmeler ile ilgili yaptı.

Kamu maliyesinin yanında özel sektörün de büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu belirterek, hükümetin planlı davranmadığını ileri süren Atun, Türkiye ile ekonomik protokolün Mayıs ayında imzalanması temennisinde bulundu.

Atun’un ardından kürsüye çıkan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ise, “biz ekonomide muazzam bir performans devralmadık, hepsini sizden miras devraldık” dedi.

“Ülkenin sorunları var, ama yıllar içinde birikmiş ve önümüzde bulduğumuz yapısal sorunlardır” diyen Nami, zor koşullar altında ekonominin çarklarını döndürmeye çalıştıklarını söyledi.

Özdil Nami, Türkiye’den gelen nakit akışındaki yavaşlamanın aşılması için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Sürekli ekonomiyi istikrarlı tutma arayışı içerisinde olduklarını kaydeden Nami, “vergilendirilmeyen hangi sektörler var, bakılması lazım, bunların üzerine gitmek suç mudur?” dedi.

Nami, ekonominin yoluna devam edebilmesi için yeni kaynaklar yaratılması bunun da dayanışma içerisinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Nami, tek hedeflerinin, ekonomiyi ve özel sektörü ayakta tutmak olduğunu söyledi.Başbakan Tufanda Genel Kuruldaki konuşmasında , “Nisan ayından sonra sorun kalmayacak söyleminde bulunmadığını, Nisan ayından sonra Maliye kanadında nisbi bir rahatlama olacağını söylediğini kaydetti.

Erhürman, Türkiye ile ekonomik mali işbirliği protokolü konusunda da açıklama yaptı.

“Türkiye Protokolü ‘3 yıllık istedi, biz de 1 yıllık istedik’ diye bir algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Erhürman, böyle bir şeyin mümkün olmadığını, kendilerinin ilk sunduğu çalışmanın 3 yıllık bir protokol olduğunu vurguladı. Erhürman, protokolün Mayıs ayında imzalanmasını TC’nin önerdiği, kendisinin de kabul ettiği bir takvim olduğunu kaydetti.

Erhürman, Merkez bankasının avans kullandırılması konusunda da değerlendirmede bulundu.

Merkez bankasının avans kullandırmasının, Bankanın Başkanının iradesiyle mümkün olabileceğine dikkat çeken Başbakan Tufan Erhürman, avans alınması konusunda yasaların ihlal edildiği iddiasının, Merkez Bankası’nın Başkanı ve yönetimin yasaları ihlal ettiği anlamına geldiğini vurguladı.

Merkez Bankası Başkanın, Merkez Bankası Yasası’nın verdiği emri yerine getirdiğine dikkat çeken Başbakan Tufan Erhürman, Merkez Bankası’nın para basan bir merkez bankası olmaması nedeniyle, avans vermesi konusunda yasal bir engel olmadığını kaydetti.

Avans hesabına uygulanacak faiz oranlarının da yasayla belirlendiğini anlatarak, bu oranın yüzde 13 olduğunu söyleyen Başbakan, bu borçlanma piyasadan yapılsaydı bunun faizinin yüzde 22 olacağını aktardı.

Başbakan Erhürman, Merkez Bankası’ndan 55 milyon daha avans istendiğini ifade ederek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ortaya çıkan hasarlar sebebiyle bu paraya ihtiyacı olduğunu milletvekillerine anlattı. (BRT)