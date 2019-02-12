Erhürman’dan ‘yatırım yapın, destekleyelim’ çağrısı

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Aşağı Bostancı’yı ziyaret ederek yurttaşlarla görüştü. Erhürman konuşmalarında yatırıma yönelen yurttaşlara hükümet olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Erhürman, vatandaşla temas etmenin sorunları tam olarak anlamak için şart olduğunu vurgulayarak, kendisine gösterilen ilgiye ayrıca teşekkür etti. Milletvekilleri Armağan Candan ve Salahi Şahiner’in de eşlik ettiği ziyarette yurttaşlar sorunlarını aktardı. Bostancı’daki iş yerlerini de ziyaret eden heyet, sorunları dinleyerek not aldı.
Daha sonra Yalova Spor Kulübünü ziyaret eden Başbakan Erhürman ve beraberindekiler, Kulüp yöneticileri ile bir araya geldi. Yalova Spor Kulübü’nün çalışmalarının ve sorunlarının aktarıldığı görüşmede kulüp binası ile Tahsin Mertekçi Futbol Sahası’nın ihtiyaçları Başbakan’a iletildi. Kulüp yöneticileri, Güzelyurt Belediyesi’nin de kendilerine destek olmasını istedi. Başbakan Tufan Erhürman ise Spor Dairesi aracılığı ile Yalova Spor Kulübü’nün sorunlarını çözmeye çalışacağının sözünü verdi.