Erhürman’dan Zamlara Tepki

Gündem Kıbrıs - Sosyal Medya

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden son zamanlarda ardı ardına gelen zamlarla ilgili açıklama yaparak, hükümete eleştiride bulundu.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“

Aylardır Türk Lirası'nın değer kaybından ve petrol/gaz fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan zamları ertelediniz. Şimdi hayat pahalılığını dondurmaya ilişkin hukuka/sosyal ve ekonomik akla aykırı kararlarınızla birlikte hem tüp gaza hem de akaryakıta zam!!! Hem her şey pahalı olsun, hem de bu zamlar hayat pahalılığına yansımasın. Hükumet oturmuş, insanları nasıl daha fazla yoksullaştırabilirim diye plan yapıyor!!! #yönetmiyorsunuz