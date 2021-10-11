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Erhürman:"Erken seçim kararının yayınlanmasıyla, yasaklar yürürlüğe girer"

Erhürman, “İstedikleri 6 Aralık’a kadar vatandaşlığa, istihdama, arazi dağıtımına devam edebilmektir. Muhalefetin de buna koltuk değneği olmasını istiyorlar. Muhalefet buna evet diyemez” ifadelerini kullandı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 19:54
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Erhürman:"Erken seçim kararının yayınlanmasıyla, yasaklar yürürlüğe girer"
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Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79/5 maddesinin, Meclis’te erken seçim kararı alınması halinde kararın Meclis Başkanı tarafından 48 sonra Resmi Gazete’de yayımlanmasını ve otomatik olarak da seçim yasaklarının yürürlüğe girmesini gerektirdiğini söyledi.

Meclis’te bugün yaşananlar hakkında TAK’a açıklama yapan Erhürman, hükümetin 6 Şubat’ta seçim önerisi getirirken, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın ilgili maddesinde değişikliğin de aynı anda görüşülmesi talebiyle geldiğini kaydetti. Erhürman, “İstedikleri 6 Aralık’a kadar vatandaşlığa, istihdama, arazi dağıtımına devam edebilmektir. Muhalefetin de buna koltuk değneği olmasını istiyorlar. Muhalefet buna evet diyemez” ifadelerini kullandı.

Erhürman hükümet programında erken seçim tarihinin ekim olduğunu hatırlatarak, “Anayasa'nın ve yasanın ihlal edilmesi pahasına Haziran'da yapılması gereken ara seçim pas geçildiği gibi” erken seçim için önerilen tarihlerin de pas geçildiğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, Meclis'te çoğunluk desteği olmayan, nisap sorununu aşamayan, kurumların ve halkın itibarını yerle bir eden hükümetin, boyundan büyük taleplerini sürdürdüğünü savunarak, “Kimse bizden bu felaketi yaratanlara felakete felaket eklesinler diye koltuk değneği olmamızı beklemesin, bekleyemez” dedi.

Erhürman, Meclis’in yarınki toplantısıyla ilgili soruya ise “Yarın nisabı sağlasalar bile bu şekliyle öneri getirecekleri için buna oy vermemiz mümkün değil” yanıtını verdi.

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