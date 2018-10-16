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Erhürman:Gerginlik kaybettirir, paylaşmak kazandırır

16 Ekim 2018 Salı 10:30
Erhürman:Gerginlik kaybettirir, paylaşmak kazandırır

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs etrafındaki doğal kaynakların gerginlik değil çözüm için teşfik unsuru olması gerektiğini belirtti.Doğal kaynaklar üzerinde iki tarafında hak sahibi olduğunu vurgulayan Erhürman “gerginlik her iki tarafa da kaybettirir, paylaşmayı becermek ise her iki tarafa da kazandırır” dedi.

Erhürman paylaşımında,

“Adanın etrafındaki doğal kaynaklardan her iki toplum da faydalanmalı ve bu kaynaklar gerginlik gerekçesi değil, karşılıklı kabul edilebilir ve kapsamlı bir çözüm için güçlü bir teşvik unsuru teşkil etmeli diyor Guterres. Bu kaynaklar her iki tarafın da üzerinde hak sahibi olduğu, dolayısıyla paylaşılması gereken ortak varlıklar. Gerginlik her iki tarafa da kaybettirir, paylaşmayı becermek ise her iki tarafa da kazandırır. “dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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