Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...
Türk bilim insanlarından meme kanserine yeni ilaç
Türk bilim insanlarından meme kanserine...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte yeni özellik...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte...
Büyük tehlike! Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!

Erhürman:"Herkes gönlündeki aday için gerekçe koymaya çalışıyor"

CTP Genel Başkanı Erhürman, 'Cumhurbaşkanlığı'na gençler aday olmasın deniyor. Herkes gönlündeki aday için gerekçe koymaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı emeklilik geçirilecek bir makam değildir' dedi.

10 Ekim 2019 Perşembe 11:46
Erhürman:"Herkes gönlündeki aday için gerekçe koymaya çalışıyor"


Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genç TV’de katıldığı ‘Er Meydanı’ isimli programda, Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtladı.

KURULTAY… “BAZI ARKADAŞLARIMIN DIŞARDA KALMASINDAN MUTLU OLMADIM”

Kurultay sonucunu değerlendiren Erhürman, “Parti Meclisi dağılımında, benden gençlerin seçilmesinden çok mutluyum. Çok deneyimli isimler de var. Mozaiği sağladık... Bazı arkadaşlarımın dışarda kalmasından mutlu olmadım. Kurultay iradesidir...” dedi.

MYK HAFTA BAŞI BELİRLENİYOR

Merkezi Yönetim Kurulu’nu (MYK) önümüzdeki hafta pazartesi ya da Salı günü belirleyeceklerini belirten Erhürman, “ MYK'yı Parti Meclisi (PM) seçecek. Geçmişte örnekleri var. Yetki verilirse Genel Başkan PM'yi belirler ama onayı PM'ye sunar” diye konuştu.

Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı'na gençler aday olmasın deniyor. Herkes gönlündeki aday için gerekçe koymaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı emeklilik geçirilecek bir makam değildir. Çok çalışma gereken yerdir. KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı en görünür makamdır. Cumhurbaşkanlığı makamının önemli yetkileri vardır... Bazı tartışmalarla değeri düşürülüyor” diye ekledi...

banner22
Anahtar Kelimeler:
Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yollar için 40 milyon TL kaynak yaratıldı
Yollar için 40 milyon TL kaynak yaratıldı
KKTC Polis Genel Müdürlüğü, münhal açtı!
KKTC Polis Genel Müdürlüğü, münhal açtı!
Özersay:"Hükümet etmekle ilgili bir taahhüt ortaya koyduk"
Özersay:"Hükümet etmekle ilgili bir taahhüt ortaya koyduk"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim