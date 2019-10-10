Erhürman:"Herkes gönlündeki aday için gerekçe koymaya çalışıyor"



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genç TV’de katıldığı ‘Er Meydanı’ isimli programda, Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtladı.



KURULTAY… “BAZI ARKADAŞLARIMIN DIŞARDA KALMASINDAN MUTLU OLMADIM”



Kurultay sonucunu değerlendiren Erhürman, “Parti Meclisi dağılımında, benden gençlerin seçilmesinden çok mutluyum. Çok deneyimli isimler de var. Mozaiği sağladık... Bazı arkadaşlarımın dışarda kalmasından mutlu olmadım. Kurultay iradesidir...” dedi.



MYK HAFTA BAŞI BELİRLENİYOR



Merkezi Yönetim Kurulu’nu (MYK) önümüzdeki hafta pazartesi ya da Salı günü belirleyeceklerini belirten Erhürman, “ MYK'yı Parti Meclisi (PM) seçecek. Geçmişte örnekleri var. Yetki verilirse Genel Başkan PM'yi belirler ama onayı PM'ye sunar” diye konuştu.



Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı'na gençler aday olmasın deniyor. Herkes gönlündeki aday için gerekçe koymaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı emeklilik geçirilecek bir makam değildir. Çok çalışma gereken yerdir. KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı en görünür makamdır. Cumhurbaşkanlığı makamının önemli yetkileri vardır... Bazı tartışmalarla değeri düşürülüyor” diye ekledi...