Erhürman,Lokmacı'daki Eylem ile İlgili Açıklama Yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTPP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Lokmacı geçiş kapısında bugün düzenlenen barışçı gösteriye Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından biber gazı ile müdahale edilmesi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Hiçbir meşru gerekçeye dayanmayan dört geçiş kapısının kapatılması kararına karşı yapılan eylemde, eylemcilere yönelik, ölçülülük ilkesine ve insan haklarına aykırı müdahalenin kabul edilmesi mümkün değildir. Müdahalede yaralanan ve zarar gören insanlarımız var. BM'nin, AB'nin ve Kıbrıslı Rum siyasilerin alınan yanlış kararı ve müdahale sırasında yapılan insan hakları ihlallerini görmezden gelmesine ve iki toplum arasındaki ilişkilerin gerilmesine izin vermeyeceğiz. Meşru hiçbir gerekçeye dayanmayan bu kararın derhal kaldırılması ve ölçülülük ilkesine aykırı müdahaleyle ilgili soruşturma başlatılması şarttır. Yaralılara acil şifalar dilerim. Bu yanlış kararın bir an önce kaldırılması için girişimlerimizi artırarak devam ettireceğiz.