Erhürman:Ne TC-KKTC arasında, ne de 4 parti arasında bir sıkıntı var

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye’deki sistem değişikliği ve seçimler nedeniyle protokol konusunda arzu edilen hızda ilerlenemediğini ancak iddia edildiği gibi ne TC-KKTC arasında, ne de 4 parti arasında bir sıkıntı olduğunu belirtti.

Türkiye suçludur gibi bir yaklaşımın da doğru olmayacağını kaydeden Erhürman, “Türkiye tarafı kendileri için çok önemli olan seçimlerden 2 gün önce bize randevu verip, bizimle görüştüklerine göre bizim onları suçlamamız mümkün değil” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi. CTP Milletvekilleri Doğuş Derya ve Asım Akansoy; UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ, Nazım Çavuşoğlu, Yasemi Öztürk; Halkın Partisi Milletvekilleri Erek Çağatay, Jale Refik Rogers birlikte sundukları “Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin ilgili komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oylanarak kabul edildi.

Ardından yerel kuruluş organları ara seçimi için oy verme gününün 23 Haziran 2019’da yapılmasına ilişkin tasarının ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oylanarak kabul edildi.

Daha sonra Yayın Yüksek Kurulu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Toprak Ürünleri Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler oylanarak, kabul edildi.

Ana muhalefet UBP Başkanı Ersin Tatar, İçtüzük’ün 62. Maddesi uyarınca talep ettiği konuşmasında, ekonomik protokolün gündemdeki yerini koruduğuna işaret ederek, bu konuda hükümetin şeffaf olması gerektiğini kaydetti.

2019-2021’i kapsayacak protokolün Eylül 2018’de imzalanması gerektiğini ifade eden Tatar, gecikmeye neden olan ‘Türkiye’deki sistem değişikliğinin’ gösterildiğini belirtti.

Tatar, “Anlaşıldığı kadarıyla metin üzerinde tartışmalar devam ediyor. Hazır bir metin olmadığına göre ne gün imzalanacağı belirsizdir” dedi.

Halkın içinde bulunduğu sıkıntılara da değinen Tatar, ihalelerin açılamaz noktaya geldiğini, ülke ekonomisinin öngörülebilir durumdan çıktığını ve ekonominin daralmasıyla kriz ortamının büyüdüğünü ifade etti.

Hükümetin görevinin sadece maaş ödemek olmadığını, bir bütün olarak ekonomiyi yönetmek durumunda olunduğunu kaydeden Tatar, Emrullah Turanlı’dan yapılan “borçlanma” konusunda açıklama beklediklerini söyledi.

“Türkiye’deki seçimlerin arkasına saklanılamayacağını” söyleyen Tatar sorularına cevap beklediğini kaydetti.

Bunun üzerine söz alan Başbakan Tufan Erhürman, aynı konunun geçen hafta gündeme getirildiğini ve cevap verildiğini söyledi. Buna rağmen Tatar’ın cevap verilen konulara tekrar cevap istediğini söyleyen Erhürman geçen hafta verilen cevapların geçerli olduğunu belirtti.

Başbakan Erhürman, Tatar’ın bu tutumunu eski dönemlerden kalma siyasi yaklaşımın tezahürü olduğunu, “nasıl başarırım da TC-KKTC arasında bir sorun vardır gibi gösteririm? Nasıl yaparım da koalisyonda sıkıntı vardır gibi gösteririm” tutumunun yansıması olduğunu kaydetti.

Erhürman, seçimlerden önce Ankara’da olduğunu ve buradan giden heyetle protokole ilişkin görüşme yaptıklarını anımsattı. Orada görüşülen konuları olduğu gibi daha önce de anlattığını anımsatan Erhürman, bu açıklamasını tekrarlayarak “Nisan ayı içerisinde bu çalışmalar tamamlanacak Mayıs’ta protokol imzalanacak” dedi.

Nisan ayında çalışmalar tamamlanacak sözlerinin metin son halini almamıştır demek olduğunu kaydeden Erhürman, sanki bu sorulara daha önce yanıt vermemiş gibi açıklamalar yapıldığını söyledi.

Bu süreci yönetenin her zamanki gibi Başbakanlık olduğunu dile getiren Erhürman, Türkiye’deki sistem değişikliği ve seçimler nedeniyle arzu edilen hızla ilerlenemediğini ancak ortada iddia edildiği gibi ne TC-KKTC arasında, ne de 4 parti arasında bir sıkıntı olduğunu belirtti.

Başbakan Erhürman, “TC-KKTC arasında, ya da 4 parti arasında bir sorun olduğu için, ya da TC’deki sistem değişikliği ya da seçimler dışında bir nedenle protokol imzalanmamıştır diyorsanız lütfen bu nedenleri” açıklayın dedi.

Erhürman açıklamalarını sürdürürken, UBP Genel Başkanı, Milletvekili Ersin Tatar, oturduğu yerden tepki gösterdi, “Sendeki rahatlık kimsede yok. Gözünüzün içine baka baka herhalde birbirinize âşık oldunuz” dedi.

Bu sırada Meclis’te sesler yükseldi, vekiller arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Daha sonra UBP Milletvekili Resmiye Canaltay “Biz ‘metin tamam’ ‘karşı taraf suçlu’ diye algıladık. Demek ki yanlış mı algıladık?” sözlerinin üzerine kendisinin “TC tarafı kendileri için çok önemli olan seçimlerden 2 gün önce bize randevu verip, bizimle görüştüklerine göre bizim onları suçlamamız mümkün değil” dediğini anımsattı.

Türkiye suçludur gibi bir yaklaşımın doğru olmayacağını daha önce de söylediğine işaret eden Erhürman, protokolün uzamasıyla, hükümet içerisinde bu konularda bir fikir ayrılığı olması gibi bir sebebin ilgili olmadığını daha önce de belirttiğini anlattı.

Başbakan Erhürman, protokolün gecikmesi dolayısıyla yaşanan sıkıntılar olduğunun doğru olduğunu, yatırımlar ve turizm teşvikleri gibi konularda arzu edilen hızda ilerlenemediğini, protokolün gecikmesinden memnun olmadığını kaydetti.

Tatar’ın “Sendeki rahatlık kimsede yok. Gözünüzün içine baka baka herhalde birbirinize de âşık oldunuz” yönündeki sözlerine de değinen Erhürman, bu düzeyin doğru olmadığını söyledi.

Başbakan Erhürman, UBP Milletvekili Sunat Atun’un yerinden söz alarak, “maaş ödemeleri için Emrullah Turanlı’dan avans alındı” haberlerini sorması üzerine,Ercan Havaalanı işletmecisinden bu hafta alınması gereken ödemenin, geçtiğimiz hafta alındığının Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından geçen hafta açıklandığına işaret etti.

Hükümet olarak sadece protokol imzalansın, Türkiye’den para gelsin yeter gibi bir yaklaşımları olmadığını belirterek, gelirleri artıran giderleri azaltan çalışmalar yapılması için gerekli çalışmaları başlattıklarını kaydeden Erhürman bu çalışmaların da ek vergiler olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyetindeki seçimlerin protokol sürecini geciktirdiğini de şeffaf şekilde daha önce anlattığını dile getiren Erhürman “Keşke 2018’de bu çalışmaları aynı yoğunlukta sürdürebilseydik” dedi. Erhürman, Kıbrıs işlerinden sorumlu bakanın açıklanmamış ve protokol için heyet meydana getirilmiş olmaması nedeniyle o dönemde bunun gerçekleştirilemediğini kaydetti.

Erhürman UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu’nun Merkez Bankası’ndan yapılan borçlanmanın eksiksiz yapılıp yapılamayacağı sorusu üzerine ödemelerin düzenli yapılmasının öngörüldüğünü dile getirdi. (TAK)