Erhürman:Siyasi aktörler bölge barışını sağlamalı

Erhürman, inceleme sonrası BRT’ye yaptığı açıklamada, ülkeye düşen füzenin Suriye ile İsrail arasında anlaşmazlıktan kaynaklanan bir sonuç olduğunun söylendiğini belirtti.

Erhürman, bölgede barış sağlanamadığı sürece kimsenin kendini güvende hissetmeyeceğini vurguladı.

“Aldığımız bilgi, füzenin gökyüzünde patladığı yönünde çünkü parçalanarak düştü. Tek sevindiğimiz nokta, cismin insanların yaşamadığı bölgeye düşmesidir. Bölgede tüm siyasi aktörler, bölge barışının sağlanması için elinden geleni yapmalıdır.”diyen Erhürman, şu an için endişelenecek birşey olmadığı bilgisinin kendisine verildiğini de sözlerine ekledi.

(BRT)