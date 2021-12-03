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Erişilebilir Şehirler Ve Erişilebilir Kuzey Kıbrıs

UBP Milletvekili aday adayı Ahmet Savaşan, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

03 Aralık 2021 Cuma 09:53
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Erişilebilir Şehirler Ve Erişilebilir Kuzey Kıbrıs
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ÖZEL HABER

UBP Milletvekili aday adayı Ahmet Savaşan, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

“ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ”

3 Aralık dünya engelliler günü hakkında konuşan Savaşan, “Covid-19 sadece sağlık bireyler için değil özel bireylere çok daha ağır bedeller ödetti. Covid bizlere Covid dışındaki sağlık hizmetlerine erişimde de sıkıntı yaşattı. Bu dönem engelli bireylere çok daha büyük sıkıntı yaşattı. Yıllardır engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmeye çalışıyorum. UBP olarak bizlerin yeni iktidar döneminde erişilebilir şehirler ve erişilebilir Kuzey Kıbrıs yaratma konusunda çalışmalarımız olacak. Öncelikle kendi vatandaşlarımız için bu çalışmaları yapacağız. Daha sonra ulaşılabilir kuzey Kıbrıs için yurt dışından gelen engelli kişiler, havalananına indiği andan oteldeki odasına gidene kadarki tüm süreçlerde kolaylıkla erişebildiği tüm imkânlardan engellilere uygun düzenleme ve engel olmayan bir düzenleme yapabilirsek, önemli bir adım atmış olacağız. Bu düzenlemeleri öncelikle kendi insanımız için yapacağız. Tüm hizmetlerden yararlanma noktasında engelleri kaldıracağız. Dünyada erişilebilir turizm destinasyonu olarak yararlanamadığımız büyük bir pastadan yararlanıp turizm gelirlerimizi artırma hedefimiz vardır. UBP’nin bu politikasının gelişmesi için bu yeni dönemde aday olmamın en büyük nedenlerin biri de budur. Adaylığımın en büyük enerjisini bu konuya harcıyorum. Hem ülke insanımıza hem de ekonomik hayatımıza en büyük borcumuzdur” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet SavaşanGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
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