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Erişmen Dikmen’e iyi gelecek!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Dikmen Belediye Başkan Adayı Mustafa Erişmen, UBP Milletvekilleri ve kalabalık bir destek grubuyla, Dikmen’de yürüyüş gerçekleştirdi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 15:52
Erişmen Dikmen’e iyi gelecek!

“Dikmen’e yeni gelecek, iyi gelecek” sloganı ile gerçekleştirilen yürüyüş, UBP Genel Sekreteri Dursun oğuz, UBP Milletvekilleri Ünal Üstel, Ersin Tatar, Özdemir Berova, İzlem Gürçağ ve Hasan Taçoy, UBP Dikmen Belediye Meclis Üyesi adayları ve Dikmen Belediye Başkan Adayı Mustafa Erişmen’e destek veren çok sayıda UBP’linin katılımıyla gerçekleştirildi.

UBP Dikmen Belediye Başkan Adayı Mustafa Erişmen, Dikmen’de gerçekleştirilen ve çok sayıda destekleyicisinin katıldığı Dikmen yürüyüşünde, Dikmen halkı ile bir araya gelerek, projelerini tanıttığı broşürleri dağıttı.

Dikmen halkını evlerinde ziyaret ederek sohbet etme fırsatı da bulan Erişmen, Dikmen halkı tarafından sıcak ve büyük bir ilgiyle karşılandı.

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Son Güncelleme: 20.06.2018 15:57
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