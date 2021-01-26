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ERK: “AŞILAMA PROGRAMINDA BELEDİYELERLE İŞBİRLİĞİ OLMALI”

Dışişleri Eski Bakanı Kutlay Erk, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

26 Ocak 2021 Salı 12:03
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ERK: “AŞILAMA PROGRAMINDA BELEDİYELERLE İŞBİRLİĞİ OLMALI”

ÖZEL HABER

Dışişleri Eski Bakanı Kutlay Erk, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

65 yaş üzeri insanların belediyelere kayıtlı olduğunu söyleyen Erk, “Aşılama sürecinde belediyelerle irtibat halinde olunmalı. Çünkü onlar biliyor, hangi evde 65 yaş üzeri vatandaş vardır. Normal zamanda da o insanlarla ilgileniyor bu belediyelerimiz. Şimdi bir karar alındı, belediyelerle çalışılacak diye. Bu olumlu bir adım oldu” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun kararları nasıl aldığını da söyleyen Erk, “Bakanlar Kurulu’na bütün veriler gelir. Bu hükümet kurulana kadar bütün enerjisini tüketti. Dolayısıyla ne kadar veritabanı verseniz de hükümete, orada bekler. O yüzden çok fazla bir şey beklemek mümkün değil” dedi.

Bütçe görüşmelerinin geçmesinin de bağımsız üç milletvekilinin oylarına bağlı olduğunu söyleyen Erk, “Geçerse bütçe, bu üç milletvekilleri erken seçimde seçilebilecekleri yerden adaydırlar. Bakın görün” dedi.

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