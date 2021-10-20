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Erk: Lefkoşalı olarak aldığım belediye hizmetlerinden hiç mutlu değilim

LTB Eski Başkanı Kutlay Erk, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

20 Ekim 2021 Çarşamba 10:10
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Erk: Lefkoşalı olarak aldığım belediye hizmetlerinden hiç mutlu değilim
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ÖZEL HABER - Bahar Sancar

LTB Eski Başkanı Kutlay Erk, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

“MAKYAJ BİR GÖRÜNTÜ”… Lefkoşa’daki bisiklet yolları hakkında konuşan Erk, “Bisiklet yolları 1 metre genişlikten başlıyor azala azala bitiyor. Bisiklet yolunu yayayla hemzemin yaparsınız, yolda değil. Sizin asfalt içinde bir genişliğiniz varsa onu da kaldırım yaparak kullanırsınız. Dünyada bisiklet yolları yaya kaldırımları üzerindedir. Asfalt yolun içerisine bisiklet koyarsanız tehlikesi var. Kaldı ki bu yolların sürekliliği yok. Bu yoldaki çözümlemeler tamam değildir. Asfalta koymak basittir. Makyaj bir görüntüdür” dedi. 


“YAZININ DEĞİL BÜTÜN CAMIN ÜCRETİ ALINIYOR”… Reklam tabelaları hakkında da konuşan Erk, “Biz reklamlar için tüzük çıkarttık. Tüzükte yasal zeminde sıkıntılar vardı. Çok eski bir yasaydı ve yenilenmemişti. Biz bir tüzük çıkardık. Reklamları ve içeriklerini düzenledik. İçki ve sigara reklamlarını yasakladık. Fiyatları düzenledik. Çok büyük reklamlara aşırı fiyat koyduk ki görüntü kirliliği olmasın ve caydırıcı olsun dedik ve reklam tabelalarıyla ilgili bir düzenleme getirdik. Onun geliri iyidir. Belediyenin bu reklam gelirlerini toplayabilmesi lazım. Onun için de akılcı gelir yönetimi yapacaksınız. Zaman zaman abartılı bir şekilde esnafın üzerine gidiyorlar. ‘Camda şu yazı var şu kadar para’ diye. Camda yazı ne kadar alan işgal ettiyse o kadar para alınmalı ama bütün camın ücretini alıyorlar. Bu tür şeyler olmadan yapılması lazım” dedi.


“DAHA KALİTELİ HİZMET ALMAMIZ GEREKİYOR”… Erk, “Bir Lefkoşalı olarak aldığım belediye hizmetlerinden hiç mutlu değilim. 10 sene önce aldığım hizmetten daha kaliteli ve daha fazlasını almam gerekiyor. Ama bir Lefkoşalı olarak o konuda çok tatminkâr değiliz. Verilecek hizmetler çokta atla deve değil aslında. Yoğunlaştığınızda vizyonunuzla beraber olabilecek konular” şeklinde konuştu.

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