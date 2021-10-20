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Erk: Partim bana görev verirse aday olurum

LTB Eski Başkanı Kutlay Erk, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

20 Ekim 2021 Çarşamba 09:41
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Erk: Partim bana görev verirse aday olurum
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ÖZEL HABER - Bahar Sancar

LTB Eski Başkanı Kutlay Erk, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

“PARTİM BANA GÖREV VERİRSE ADAY OLURUM”…

LTB Belediye başkanlığı için aday olarak isminin geçmesi hakkında konuşan Erk, “Ben duymadım. Partim bana öyle bir yaklaşımla gelmedi. Öyle bir şey var mı emin değilim.  Benim öyle bir talebim yok. Benim kendi parti disiplini anlayışım gereği partim bana bir görev verirse ben o görevi yapmak durumundayım, partim bana görev verirse aday olurum” dedi.

“LTB AMİRAL GEMİSİDİR”…

Erk, “Parti başkanı ve genel sekreterinin LTB Belediye başkanlığı için açıklamaları oldu.  CTP bu dönem bir aday çıkaracak. Çünkü LTB amiral gemisidir ve uluslararası tanınmış bir gemidir LTB. Parti bu yönde ısrarlı ve kazanmak üzere çıkacağız demektedir. Parti içerisinde güçlü bir adayın bulacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“HARMANCI PROJELERİMİ HAYATA GEÇİRMEDİ”…

İyi bir dönem yaşadığımı söyleyen Erk, “Benim kendi dönemimde ürettiğim projeler vardı. Kendi dönemimde yaptığım ve hazırladığım projeler hala daha uygulamadadır. Bunu mutlulukla söyleyebiliyorum. Benim projelerimle benden sonraki belediye başkanları uygulama fırsatı buldular. Sayın Harmancı’nın bu projeleri hayata geçirmiş olmasını dilerdim. Öyle görüyorum ki benim proje stokumdan yararlanılmaktadır” ifadelerini kullandı. 

“DEREBOYU REKREASYON PROJESİ HAYATA GEÇMEDİ”…

Dereboyu’nda yaşanan sorunlar hakkında konuşan Erk, “Dereboyu’nun rekreasyonu projemiz vardı. Ön projeyi çıkarttık, AB ile bunu konuştuk. Bunu aşama aşama uygulayacaktık. Geçen süreç içerisinde buna hiç dokunulmadı. Bu projeyle beraber Dereboyu’nun trafik akışı da düzenlenecekti. Bütünlüklü bir projeydi. Bunlar yapılmadan tek yol düzenlemesi yapıldı. Bu projelerin hala daha uygulanmamasından dolayı üzülüyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kutlay ErkÇiğdem AydınLTB
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