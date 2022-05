ERKEKLİK KÜÇÜLEBİLEN BİR ŞEYDİR!

Dünkü meclis oturumu! Üzülerek izledim… Biri (CTP Milletvekili Devrim Barçın) “Erkeksen gel al” dedi, diğeri (UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak) gitti ve erkekliğini ispatladı! Ve tüm bunlar toplumun gözü önünde canlı yayında oldu… Hem de her gün şiddetin filizlendiği, gazete manşetlerini doldurduğu canım ülkemde… Olaya sadece “Mecliste arbede” olarak bakmak ve bunu gazete başlıklarına taşımak büyük hata olur. Büyük resimde acınası şeyler var… Ben ne kendini “sosyalist, solcu” diye tanımlayan bir insana “Erkeksen gel” ifadesini yakıştırırım ne de uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış hem de genç birisine, bu söylem karşısında efelenmeyi doğru bulurum…

Doğrusu utandım! Ataerkil toplum sisteminde erkekliğin nasıl inşa edildiğinin ispatını izlerken, üzüldüm…

Yerim sizin hegemonik erkekliğinizi!

Erkek şiddeti… Dün bize çok da güzel gösterdiniz… Her geçen gün size olan güvenini ve saygısını kaybeden halka “Evet biz bunu hak ediyoruz” der gibi… Ne yani? Erkeklik “öteki” olarak sınıflandırdığı tüm gruplara şiddet yönlendirebilir mi? Böyle bir hakkınız mı var? Hele de milletin vekiliyken!

Şiddet, erkekliğin kurucu unsurlarından biri olsa da özellikle erkekliği sorgulayan, tehdit eden ve başkalarının gözünde küçük düşüren durumlarda sarsılan statüyü yeniden kazanmaya hizmet edermiş… Ve sebebi ne olursa olsun şiddet, hiçbir bireye yakışmaz!

Bugün ülkemizde erkekler tarafından öldürülen, cinsel, fiziksel ya da psikolojik şiddetle yaşayan kadınların sayıları artarken bu nasıl bir kendini kaybetmedir? Biz sizden toplumsal cinsiyet eşitliğine dair adımlar atmanızı beklerken! Toplumun ruhsal dengesi zaten alt üst olmuşken! Birbirimize tahammülsüzlüğümüz her gün artarken! Çocuklarımızı, kadınlarımızı şiddetten koruyamazken! Sosyal patlamaların eşiğindeyken!

Unutmayın ki, toplum sağlığını tehdit eden bazı hastalıklar gibi şiddet de bulaşıcıdır. Şiddetin daha da bulaşıcı hale gelmesine bari siz yol vermeyin! Bari siz şiddeti şöhret yapmayın! Hele de ülkemizde şiddet,toplumsal, hukuki, kültürel ve ekonomik bağlamları ile sağlık alanında yarattığı sonuçları ile birlikte düşünülerek politika ve çözüm üretilmeyi beklerken…

Erkekler, anca erkekliği reddederek bir özgürlük mücadelesi vermeye kalkar ve büyütürlerse kadınlara yönelik ve her türlü şiddete karşı yürütülen mücadelede de başarı sağlayabiliriz…Yapmayın Allah aşkına! Çıkın ve özür dileyin! Sosyal medyada size takdir yorumları yazanlara inat! Onları da utandırın…

Ve bize “Erkeklik küçülebilen bir şeydir” dedirtmeyin!