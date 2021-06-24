Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Doktorlar mahkemeye çıktı
Doktorlar mahkemeye çıktı
İnşaata götürüp adam dövdüler
İnşaata götürüp adam dövdüler
Kapı pencere ne var ne yoksa çaldılar
Kapı pencere ne var ne...
500 bin TL'yi tasarrufuna geçirmekle suçlanıyor
500 bin TL'yi tasarrufuna geçirmekle...
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıktı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıktı

'Erken kalkmak depresyondan koruyor'

Depresyon ve uyku alışkanlıkları arasındaki ilişki konusundaki araştırmalara bir yenisi eklendi. ABD'li bilim insanları sabah erken kalkmanın, depresyon riskini önemli ölçüde azalttığını açıkladı.

24 Haziran 2021 Perşembe 08:16
115 Okunma
'Erken kalkmak depresyondan koruyor'

ABD'li bilim insanları 800 bin kişinin yaşam tarzları ve uyku alışkanlıklarını mercek altına aldı. Sonuçlar bu kişilerin genetik yapılarıyla karşılaştırıldı.

ABD'li bilim insanları, erken yatıp erken kalkan kişilerin depresyona yatkınlık olarak, geç saatlere kadar ayakta kalanlara oranla yüzde 23 daha az risk altında olduğunu tespit etti.

Akşam 10'da yatan ve sabah 6 da kalkan bir kişinin, erkenci olarak tanımlandığını, söyleyen bilim insanları uyku alışkanlıklarını etkileyen toplam 340 farklı genetik varyant olduğuna da dikkat çekiyor.

Öte yandan bilim insanları, bu kişilerin uyku alışkanlıkları sebebiyle değil, genetik yatkınlık sebebiyle depresyona yatkın olduğuna vurgu yapıyor. Uzmanlar "Yine de yatağa bir saat erken gitmek depresyona karşı fayda sağlayabilir" diyor.

Araştırmaya bilim dünyasından itiraz da gecikmedi. Uzmanlar, iş ve mesai saatleri sebebiyle geç yatan kişilerin de hesaba katılması gerektiğine vurgu yapıyor.

Depresyon dünya çapında yüzlerce milyon kişiyi etkiliyor. Uzmanlar pandemi sürecinde durumun daha da ciddi bir hale geldiğine vurgu yapılıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: Kiminle Koalisyona Girileceğine Ubp Karar Verir
Taçoy: Kiminle Koalisyona Girileceğine Ubp Karar Verir
Artık çalışmak istiyoruz!
Artık çalışmak istiyoruz!
Halil Balkaya hayatını kaybetti
Halil Balkaya hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim