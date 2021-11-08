Erken seçim 23 Ocak'ta, Seçim yasakları 25 Kasım'da başlıyor

Meclis Danışma Kurulu Başkanı Önder Sennaroğlu 23 Ocak 2022 için tüm partilerin ortak mutabakata vardığını ifade etti.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki karma oyun kaldırılması veya değiştirilmesine ilişkin oluşturulan Geçici ve Özel Ad Hoc Komitenin üye sayısı hakkındaki tezkere Genel Kurul’da oy birliğiyle kabul edildi.

SEÇİM YASAKLARI 25 KASIM'DA

Yenidüzen Gazetesi'ne konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu ise seçim yasaklarının 25 Kasım'da başlayacağını açıkladı

ÖZERSAY: BU MEMLEKET SAHİPSİZ DEĞİLDİR

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, siyasi partilerin erken seçim tarihi olarak 23 Ocak tarihi için anlaştığını kaydederek, hayırlı olmasını diledi. "Bu memleket sahipsiz değildir" diyen Özersay "halkımız bunu sandıkta gösterecektir." ifadelerini kullandı.