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Erken Seçim İçin 6 Şubat’ta Uzlaşıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, hükümet ve muhalefetin erken seçim tarihi konusunda uzlaştığını ancak seçim yasaklarının başlama tarihinde uzlaşı sağlanamadığını belirtti.

11 Ekim 2021 Pazartesi 17:33
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Erken Seçim İçin 6 Şubat’ta Uzlaşıldı
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Sennaroğlu, uzlaşı sağlanamadığından Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü oturumunun yapılmadığını, toplantının aynı gündemle yarına saat 10.00’a ertelendiğini kaydetti.

Meclis Başkanı Sennaroğlu, bugün yaşanan süreçle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi verdi.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı Ersan Saner’in muhalefete erken seçim tarihi olarak 6 Şubat 2022’yi önerdiğini söyleyen Sennaroğlu, önerinin görüşüldüğünü ve uygun bulunduğunu belirtti.

Sennaroğlu, daha sonra seçim yasakları konusunun görüşüldüğünü söyleyerek, seçim yasaklarının seçim tarihinden iki ay önce 6 Aralık’ta başlaması gerektiğini, muhalefetin bu konuda farklı bir öneri sunduğunu ifade etti.

Muhalefetin seçim tarihi belirlendiği gün, seçim yasaklarının başlamasını önerdiğini dile getiren Sennaroğlu, bu önerinin Başbakan Saner tarafından olumlu karşılanmadığını dolayısıyla anlaşma sağlanamadığını söyledi.

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