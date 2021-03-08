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“ERKEN SEÇİM KARARI ALINMALI”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis'te yaptığı konuşmada hükümetin ömrünün Ekim’den önce biteceğini, önümüzdeki bir ayda Meclis’te erken seçim kararı alınması gerektiğini, aksi halde Haziran’da ara seçime gidilmesi gerekeceğini anlattı.

08 Mart 2021 Pazartesi 15:58
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“ERKEN SEÇİM KARARI ALINMALI”

Erhürman buna rağmen hükümetin ömrünü aşan ve çok sayıda belirsizlik içeren böylesi bir protokole imza attığını kaydetti. 

Protokole göre KKTC’de kurulacak veri merkezinin Türksat tarafından yönetileceğinin öngörüldüğünü, KKTC yetkili kurumunun sadece koordinasyon sağlayacağının belirtildiğini söyleyen Erhürman, kendi kendine yeten bir KKTC hedefinde olunduğunun söylendiğini ancak veri merkezinin yönetiminin Türksat’ta olacağını anlattı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, yanlışa doğru demeyeceklerini söyleyerek, protokoldeki yanlışlara onay vermeyeceklerini vurguladı. 

Protokollerdeki temel amacın ülkenin kalkınması olduğuna işaret eden Erhürman, kendi hükümet dönemlerinde yapılan eleştirilere işaret etti.

Erhürman, geçen yılki protokolde yer alan öngörülerle gerçekleşmelerin farklı olduğunu kaydetti.  

Protokolün bütçenin dörtte birine denk geldiğine işaret eden Tufan Erhürman, aktarılacak kaynak konusu öngörülebilirlik olmadığı zaman bütçenin de öngörülebilir olmaktan çıktığını söyledi. 

Erhürman konuşmasının devamında protokolle ilgili hükümete sorular yöneltti.

Özel sektöre destek ve reform destek kalemlerinin ortadan kalktığını kaydeden Erhürman, “Örneğin Kamulaştırma Yasası’nda değişikliğe ihtiyaç varsa bunun için taahhütte mi ihtiyaç var bu reform mu?” diye sordu.
Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bu protokolün içinde nasıl yer bulduğunu da sordu. 

“Bu protokol mantığı artık hiçbir şekilde işlemiyor” diyen CTP Genel Başkanı Erhürman, pandemi dolayısıyla özel sektörün ciddi zarar gördüğünü ve hibeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bir hukukçu olarak “murat” nedir diye sorduracak bir uluslararası anlaşma metnini kabul etmediğini ifade eden Erhürman, şu anda taahhütler babında hiçbir şeyin anlaşılmadığını kaydetti. 

Tufan Erhürman, ne taahhüt edildiğinin yapılan anlaşmada açık olmadığını söyledi, örnekler verdi. 

Protokolde enterkonnekte elektrik konusunun yer almadığına işaret eden Erhürman, bunun bu işin imkansızlığı nedeniyle bu şekilde olduğunu ancak kimsenin kendilerine “siz haklıydınız” demeyeceğini belirtti. 

TAK

Son Güncelleme: 08.03.2021 17:04
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