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Erkoç 9 ay hapis yatacak

25 Aralık 2018 Salı 18:56
Erkoç 9 ay hapis yatacak

Kamalı Haber

Marmara Parkı’nın batı kısmındaki isimsiz bir sokakta, geçtiğimiz ağustos ayında arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu içerken yakalanan ve üzerinde 3 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunan Mehmet Ali Erkoç, 9 ay hapislikle cezalandırıldı. Öte yandan sanığın yanında bulunan arkadaşları ise denetimli serbestlik yasasından faydalandırılDı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkanı Fadıl Aksun Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi Ve Yargıç Temay Sağer'in oybirliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Hüdaverdi açıkladı. Hüdaverdi sanığı kendi ikrarı sunulan olgu ve emareler ışığında, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Hüdaverdi, sanığın mahkum olduğu “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf ve verme” suçunun 18 yıla kadar hapis cezası öngören ağır ve ciddi bir suç olduğuna dikkat çekti.

Uyuşturucu madde suçlarının Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davalar arasında ciddi bir pay sahibi olduğunu belirten Hüdaverdi, bu tür davaların çok yaygın ve gün be gün artış halinde olan suçlar arasında yer aldığına vurgu yaptı.

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Hüdaverdi, uyuşturucu suçlarının özel olarak bireyleri, genel olarak ise toplumun sağlığını ciddi surette yıprattığını belirterek, uyuşturucu madde bağımlılığının sair suçlara bulaşma hakkında da bir basamak oluşturduğunu, bu nedenle de bu tür suçların toplum huzurunda yara açtığının gözlemlendiğini vurguladı.

Sanığın mahkum olduğu suçun olgularına bakıldığında, sanığın tasarruf ettiği uyuşturucunun üç gram Sentetik Cannabinoid türü olduğunu söyleyen Hüdaverdi, bu türün kimyasal içerikleri yoğun ve en ağır uyuşturucu türlerinin arasında olduğunu kaydetti.

Hüdaverdi, sanığın söz konusu uyuşturucuyu şahsi kullanım amacıyla tasarrufunda bulundurmadığını, bilakis sanığın bahse konu uyuşturucunun başkalarına dağıtılmasına yardımcı olduğuna dikkat çekti ve bu hususu sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Sanığın işlemiş olduğu suçun kamu sağlığını ve kamı menfaatini doğrudan ilgilendirdiğini belirten Hüdaverdi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirerek sanığa oybirliği ile 9 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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