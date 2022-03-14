Erkut Şahali: Sucuoğlu, ortadaki iddia ve ithamları cevaplamalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Meşruiyet sarmalında demokrasi, irade, ülke sorunları ve TC ile ilişkilere dair başbakanın açıklaması gerekenler” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Konuşmanın adresinin Başbakan olduğunu dile getiren Şahali, sorulacak soruların cevapların doğrudan Başbakan tarafından verilmesi gerektiğini fakat ne yazık ki Başbakan’ın Meclis’te olmadığını kaydetti.

Kabine oluşurken Başbakan Sucuoğlu’nun çok sancı çektiğini ileri süren Şahali, kabinenin kişilerin sahip olduğu donanıma göre atanmadığını belirtti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun kendine ait olmayan bir kabine oluşturmadığını söyleyen Şahali, ülkenin tuhaf ilişkiler sarmalında sürüklendiğini kaydetti.

İçinde bulunulan sıkıntıların aksine ülke sorunlarını çözmeye yerine makamlarda kimlerin olacağının konuşulmasını eleştiren Şahali, Kıbrıslı Türklerin yıllarca uğradığı haksızlıkları anlattı ve bu süreçlere rağmen Kıbrıslı Türkler varlığını koruduğunu fakat artık Kıbrıslı Türklerin bu ülkedeki varlığını tehdit etme seviyesine gelindiğini kaydetti.

Kabine değişikliklerine de değinen Şahali, Başbakan Sucuoğlu’nun bu iddiaları yanıtlamaması halinde iddiaların doğru kabul edilebileceğini belirtti.

Ortadaki iddia ve ithamların cevaplanması gerektiğini dile getiren Şahali, Antalya’da düzenlenen diplomasi formuna katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Toroslardan baktığında Kıbrıs’ın Beşparmaklarını ve Trodos’u görüp görmediğini sordu.

Bugün düzenlenen Tıp Bayramı etkinliğinde Cumhurbaşkanı’nı Tatar’ın kendinden geçtiğini ve Türkiye’den gelen bir konuğa müdahale ederek demokrasi ve etik anlayışından da taşıdığı sıfattan da birhaber olduğunu ileri sürdü.

Vekillerin itibarlarının çok önemli olduğunu Kıbrıs Türkleri adına o koltuklarda oturduklarını dile getiren Şahali, kabine değişikliği ile ilgili yaşananları vekillerin hak etmediğini söyledi.