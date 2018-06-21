Eroğlu: "28 yıldır kadınlarımızın eli belediyelere değmedi"

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinin tarihi nitelikte olacağını söyledi.

Eroğlu, “24 Haziran Lefkoşa özelinde, KKTC genelinde kadınlarımız için bir milat olacak” dedi.

Gencay Eroğlu, adaylığını açıkladığı günden beri kendisine gösterilen Lefkoşa halkına teşekkür etti.

Yazılı açıklama yapan Eroğlu, 24 Haziran seçimlerini, “Kadınların uzun aradan sonra yerel yönetimlere en üst düzeyde döneceği gün” olarak niteledi.

Lefkoşa halkının gittiği her yerde, yaptığı her ziyarette kendisine böyle bir vurgu yaptığını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

“Aday olduğum günden beri Lefkoşa halkı ve özellikle de kadınlarımız beni kucaklamıştır. Bu beni son derece memnun etmiştir. Böyle bir sevgiye ve ilgiye mazhar olduğum için ne kadar gururlansam azdır. Aday olduğum ilk günden beri doğal bir slogan dillere yerleşti: ‘Lefkoşa’ya kadın eli değmeli.’ Lefkoşa’ya 24 Haziran gecesinden itibaren kadın eli değmeye başlayacak. Bu seçimi alacağız. Bu seçimi tüm kadınlarımız için biz alacağız. Yerel yönetimlere kadın eli artık değmeye başlayacak.”

“Bir ülkenin münhasır medeniyetler seviyesine erişmesi için kadınların yönetimde olması şart” vurgusunda bulunan Eroğlu, ülke yönetiminin sadece erkeklerin uhdesinde olamayacağını söyledi.

Eroğlu “Ben bir kadın aday olarak, Lefkoşamızın ilk kadın başkanı olmak için yola çıktım. KKTC’de yerel yönetimlerde tarihte tek bir kadın belediye başkanımız oldu. 28 yıldır kadınlarımızın eli belediyelere değmedi. Ben bunu değiştirmek için yola çıktım ve bu yolda en büyük güvencem Lefkoşamızın kadınlarıdır. Sadece kadınlarımızın değil tüm Lefkoşalıların desteğini bekliyorum ancak elbette ki bir pozitif ayrımcılık yaparak, kadınlarımızın desteğinin öneminin altını çiziyorum” dedi.

Son genel seçimlerde, Meclis’e giren kadın vekil sayısında artış olduğunu, bunu da görmekten çok memnun olduğunu belirten Gencay Eroğlu “Halkımız büyük bir değişime imza atarak 4 olan kadın vekil sayısını 9’a çıkarmıştır. Bu rakam belki arzulanan noktada değildir ancak değişim zamanla olan bir şeydir. Halkımız bunu genel seçimlerde başarmıştır. Şimdi sıra yerel seçimlerdedir. Ben halkımızdan aynen genel seçimlerde olduğu gibi, Kıbrıs Türk halkına yakışanı yapmasını ve daha çok kadın adayımızı başkan, belediye meclis üyesi, muhtar ya da aza seçmesini diliyorum. Bu Kıbrıslı Türklerin ne kadar demokratik, ne kadar eşitlikçi, kadın-erkek eşitliğine inanan bir toplum olduğunu tüm dünyaya göstermesi için bir fırsattır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Seçimlerin ardından kadınlar için projeleri süratle hayata geçireceklerini kaydeden Gencay Eroğlu “Kadın meclisleri ile kadınlarımızın yönetimlere aktif katılımını sağlayacağız. Kadınlarımızın Lefkoşa için söyleyeceklerini can kulağı ile dinleyeceğiz. Onların görüşlerini, fikirlerini hayata geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Kadın Sığınma Evi’nin gelişmesi için çalışacağız. Oraya gereken önemi, ehemmiyeti göstereceğiz. 24 Haziran, Lefkoşa özelinde, KKTC genelinde kadınlarımız için bir milat olacak” dedi.