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Eroğlu: Ana vatansız KKTC olmaz

12 Şubat 2020 Çarşamba 19:25
Eroğlu: Ana vatansız KKTC olmaz
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3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, "Türkiye bizim ana vatanımızdır. Benim siyasi hayatım hep bunu söyleyerek geçmiştir. Gençleri ana vatan sevgisiyle yetiştirmeye çalıştım. Hep şunu söyledim, ana vatansız KKTC olmaz. Türkiye Cumhuriyeti olmadan bizim o topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşamamız mümkün değil." dedi.

Bir dizi program için Mersin'e gelen Eroğlu, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Eroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, devlet görevinde bulunmanın mutluluk verici olduğunu dile getirerek "Mersin halkı değerli Valimizden yararlar görecektir. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Vali Su ve Eroğlu birbirlerine hediye takdim etti.

"TÜRKİYE BİZİM ANA VATANIMIZDIR"

Eroğlu, valiliğin ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i de ziyaret etti.

Burada konuşan Eroğlu, Türkiye ve KKTC'nin uyum ve iş birliği içerisinde bugünlere geldiğini söyledi.

Türkiye'nin KKTC için önemli bir ülke olduğunu aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye bizim ana vatanımızdır. Benim siyasi hayatım hep bunu söyleyerek geçmiştir. Gençleri ana vatan sevgisiyle yetiştirmeye çalıştım. Hep şunu söyledim, 'ana vatansız KKTC olmaz. Türkiye Cumhuriyeti olmadan bizim o topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşamamız mümkün değil. Nitekim bunu 1974'te gördük. Bugün de görüyoruz. Bu nedenle KKTC makamları ile Türkiye'deki makamların iş birliği içerisinde olması, mühim olan bu diyaloğu ve iş birliğini sürdürmektir. Türkiye ne kadar güçlüyse biz o kadar orada huzurluyuz. Gelecek endişesi yaşamadan varlığımızı sürdürüyoruz. Zaman zaman çatlak sesler çıkabilir. Bu her ülkede, toplumda olan ara sıra çıkan seslerden bir tanesi de bizde çıkıyor. Bu Kıbrıs Türkünün de bu şekilde düşündüğü anlamına gelmez. İstisnalar hariç. Dolayısıyla yarınlarda da beraber olacağımız inancı içerisinde biz hep ana vatan-yavru vatan ilişkilerinin kardeşlik ilişkileri içerisinde devam ettirilmesinden yanayız."

"SAVAŞIN GERÇEK YÜZÜNÜ CEPHE GERİSİNDE OLANLAR DAHA İYİ GÖRÜR"

Eroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında doktorluk yaptığını belirterek, "Savaşın gerçek yüzünü cephe gerisinde olanlar daha iyi görür. İnşallah bir daha yaşanmaz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na gelinceye kadar da yaşadığımız şeyler var. Gençlere hep şunu söylerim, '1974 Harekatı’yla Kıbrıs Türkü toplu mezarların eşiğinden dönmüştür' Gerçek odur. Rumların planı bir gece hepimizi toplu mezarlara gömmekti. Barış Harekatı öyle bir darbe vurdu ki onlara çok şükür harekatın yarattığı coğrafya üzerine devlet kurdurdu. Yani kötü komşu bizi devlet sahibi yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Seçer ise Türkiye'nin KKTC ile coğrafi olarak aynı kaderi paylaştığını vurgulayarak, "Kağıt üzerinde ayrı iki devlet ama aslında ruh ve kalp olarak tek devletin aynı anlayış olarak iki kardeş ülkenin mensupları olarak bir aradayız. Her zaman bizim için önemli yeri olan KKTC dün olduğu gibi bugün de, yarın da aynı önemini koruyacak." ifadesini kullandı.

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yurttaş 2020-02-12 20:04:31

'PEŞİMDE KIRK TANE MİT AJANI VAR' DEYEN KİMDİ?

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Gibri 2020-02-12 20:04:33

Anavatan T.C sa biz da yavrusuyuz anamızı iken babamız kim ABD mi .

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Vatandaş20 2020-02-12 19:59:54

Anavatanımız Türkiye'ye iğne batsa bana burada çuvaldız batar. Türkiye varsa ben de varım.

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