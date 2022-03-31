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Eroğlu: Asıl sorun, Rum tarafının kendisini tüm Kıbrıs’ın sahibi olarak görmesi

3’ncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ı dün kabul ederek bir süre görüştü.

31 Mart 2022 Perşembe 19:12
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Eroğlu: Asıl sorun, Rum tarafının kendisini tüm Kıbrıs’ın sahibi olarak görmesi
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3’ncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ı dün kabul ederek bir süre görüştü.
Derviş Eroğlu, görüşmede Stewart’a  görevinde başarılar diledi ve Kıbrıs konusunun son durumu ile ilgili tecrübe ve düşüncelerini yeni Özel Temsilciye anlattı.
“ Dönemin BM Genel Sekreteri Ban ki Moon’un Güvenlik Konseyi’ne raporunda Kıbrıs konusunda bir ‘end game’ planladığını bildirmesi ve seçilmesinden sonra bir yıl masaya oturmaktan kaçan Nikos Anastasiadis’in gerçek yüzünün bir kez daha ortaya çıkması için 11 Şubat 2014’teki ‘ Ortak Açıklama’ya’ onay verdiğini” belirten Eroğlu, “ Anastasiadis’in masaya geldiğini ancak Türk tarafının hidrokarbon kaynakları konusunda arama yapmasını ileri sürerek bir süre sonra masadan kaçtığını” kaydetti.
“ Asıl sorunun Rum tarafının kendisini tüm Kıbrıs’ın sahibi olarak görmesi olduğunu” ifade eden Derviş Eroğlu, “ Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Rumlara tüm Kıbrıs’ın sahibiymiş gibi muamele yaptığı sürece Rum tarafının tutumunun değişmeyeceğini, Kıbrıs Türkleri ile adanın yönetimini ve zenginliklerini paylaşmaya yanaşmayacağını” vurguladı.
3’ncü Cumhurbaşkanı Eroğlu, “ 2017’de Crans Montana’da yapılan son federasyon görüşmesinin de Rum tarafının aşırı istekleri, Kıbrıs Türkü’nün egemenlik ve güvenlik ihtiyacını görmezden gelmesi nedeniyle bir sonuca ulaşamadığını” kaydetti.
Eroğlu şunları ifade etti:
“ Kıbrıs konusuna ancak bugüne kadar yaşananları dikkate alarak Ada’da var olan gerçeklerden hareketler bir çözüm bulunabilir. Kıbrıs’ta iki egemen halk , iki egemen Devlet vardır. Var olan iki Devlet’in işbirliği yapmalarını sağlayacak bir anlaşma sağlanırsa bu her iki halkın, onların Anavatanları ile bölgenin yararına olacaktır.

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