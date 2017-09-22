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Eroğlu: "Daha atılacak çok adım var"

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Danimarka Mülteci Komisyonu’nun Kosova temsilcilerini kabul etti.

22 Eylül 2017 Cuma 13:26
Eroğlu: "Daha atılacak çok adım var"

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Danimarka Mülteci Komisyonu’nun Kosova temsilcilerini kabul etti.

Komisyon üyesi, Mitroviça Belediye Başkan Yardımcısı Erol Zekeriya, BM’ye kabul edilmemiş bir ülke olarak Kosova’nın sorunlarına çözüm bulmak için çalıştığını belirtti.

KKTC Yörükler Derneği'nin davetlisi olarak KKTC'de bulunan Zekeriya; amaçlarının ülkeler arasında kültürel bağlar kurmak olduğunu söyledi.

EROĞLU: "SİZİN DE BİZİM DE MÜCADELEMİZ UZUN YILLARDIR DEVAM EDİYOR"

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kosova’nın Avrupa’nın göbeğinde herkesin gözü önünde geçmişte yaşadıklarının bilincinde olduklarını belirterek, Kosova’nın başarılı adımlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Kosova’nın en kısa sürede BM üyesi olacağına da inandığını kaydeden Eroğlu, “Sizin de bizim de mücadelemiz uzun yıllardır devam ediyor, zaman geçerken bizlerden alıp götürdükleri de oluyor” dedi.

Eroğlu, daha atılacak çok adım olduğunu ve dünyanın vakit kaybetmeden gerçekleri görmesi gerektiğini bunun da durduk yere olamayacağını, mücadele gerektirdiğini kaydetti.

Eroğlu, bundan sonraki dönemde birlik beraberlik içinde mücadele etmenin önemine işaret etti.

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