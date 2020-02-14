Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm...
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı

Eroğlu: Devletimize Anavatan ile birlikte sahip çıkmalıyız

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin’deki temasları çerçevesinde Yenişehir Belediyesince Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşiye katıldı.

14 Şubat 2020 Cuma 08:34
Eroğlu: Devletimize Anavatan ile birlikte sahip çıkmalıyız
banner48

Söyleşide, hayat hikayesini ve siyasetteki dönemlerini anlatan Eroğlu, katılımcıların sorularını da yanıtladı.
Mersin’in, Kıbrıs Barış Harekatı’nda önemli bir rol oynadığını vurgulayan Eroğlu, kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Eroğlu, kendisinin de birçok kez dahil olduğu Kıbrıs’taki müzakerelerin, çok uzun bir geçmişinin olduğunu belirterek, “Çok sabrettik. 40-50 yıl sabırla, müzakere masalarında dirsek çürüttük. Sadece ben değil, birçok isim oturdu. Olmuyor, olmayacak da.” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin desteğini arkasına alan Rum kesiminin, müzakere süreçlerinde sürekli masadan çekilen ve daha fazlasını isteyen taraf olduğunu ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu: “Kıbrıs’ta federasyon olması artık mümkün değildir. Çünkü ben istedim diye olmaz, iki taraf da isteyecek. Şimdi dünyanın tanıdığı bir devlet, kendi deniz ve hava sahamızda İsrail, Mısır ve Yunanistan ile askeri tatbikatlar yapmaktalar. Dünyaya anlatmaya çalışıyoruz, dünya anlamıyor ama artık anlamaları lazım. Rumlara siz bu gücü verdikten sonra bizimle masaya oturup anlaşma yapmaz. Yapmazlar, gücü bizimle paylaşmazlar. Bize kalan alternatif, kurduğumuz devlete, anavatan Türkiye ile sahip çıkmak. Anavatan Türkiye, bugüne kadar yanımızdaydı, bugünden sonra da olacağından eminim” dedi.
Eroğlu, siyasi hayatında da federasyon kurulacağına inanmadığını dile getirerek, esas amacın Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının tartışılması ve zamanla ortadan kaldırılması olduğunu kaydetti.

Eroğlu, Türkiye’nin hiçbir zaman Kıbrıs’ı işgal etme gibi bir hedefinin olmadığını vurgulayarak “Türkiye, isteseydi o gün Kıbrıs’ın tümünü alabilirdi. Birçok yer boşalmıştı, bazı yerler Türkiye’nin emrine verilmiş gibiydi. Bir plan vardı, Atilla hattı vardı. Buralar o hattın dışında kaldığı için Türkiye ileriye gitmedi. Türkiye, Kıbrıs’ı ilhak etme düşüncesinde değildi” dedi.

Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bir yabancı basın kuruluşuna verdiği demecin sorulması üzerine ise “Akıncı’nın yaptığı açıklamalar benimsemediğim, tasvip etmediğim açıklamalardır. İnsan aslını inkar edemez. İnsanoğlu, nereden nereye, kimlerle geldiğini inkar etmemeli, daima bilmeli. Bu bir vefa örneğidir.” ifadesini kullandı.

Eroğlu, bu tür konuların seçim malzemesi yapılmaması gerektiğini de vurguladı.
(BRT)

Anahtar Kelimeler:
EroğluHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TKP-YG Akinci’yi Aktif Olarak Destekleme Karari Aldi
TKP-YG Akinci’yi Aktif Olarak Destekleme Karari Aldi
Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Üyeleri fidan dikti
Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Üyeleri fidan dikti
Girne Müzesi’nde çalışmalar başladı...
Girne Müzesi’nde çalışmalar başladı...
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim