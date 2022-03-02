Eroğlu: En büyük şansımız Türkiye’nin anavatanımız olmasıdır

Kabulde konuşan Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mücahit Tatar, KKTC’ye gerçekleştirdikleri ziyaretlerinin amacının ilişkileri geliştirmek olduğunu belirterek, Manavgat yangını döneminde KKTC’nin Manavgat’a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise konuşmasında Türkiye’den KKTC’ye gelen kuruluşların yatırım imkanı araması ve yatırım yapmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Anavatan Türkiye’nin her zaman KKTC’yi desteklediğini ifade eden Eroğlu, “Türkiye’den gelip çeşitli branşlarda hizmet veren yatırımcıların yatırımları ile ülke ekonomisini güçlendirmeye çalışıyoruz. KKTC’nin yatırım ülkesi şekline dönüştürülmesi beklentilerimizden biriydi” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısına da değinen Eroğlu, savaşın en kısa sürede sona ermesini temenni etti.

Eroğlu, “Hiçbir ülke kendi evladını Ukrayna için savaşmaya göndermedi, göndermeyecek. Biz bu konuda çok şanslıyız. Kıbrıs olayları başladığı günden Barış Harekatı’na kadar Türkiye yanımızda oldu. En büyük şansımız Türkiye’nin anavatanımız olmasıdır. Bu savaş şunu gösterdi; hiçbir ülke evlatlarını başkası için feda etmez ama Türkiye Cumhuriyeti, ordusuyla bunu yaptı” şeklinde konuştu…