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Eroğlu: “En makul çözüm iki devletli çözümdür”

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ramazan Bayramı mesajında Kıbrıs sorununa dikkat çekerek en makul çözümün iki devletli çözüm olduğunu söyledi. Ayrıca Eroğlu açıklamasında, Türkiye ile ilişkilerine önemine işaret ederek, “Bütün tecrübemle vurgulamak isterim ki, yapacağımız en vahim hata Türkiye ile ters düşmek, karşı karşıya gelmek olur” dedi.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 10:06
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Eroğlu: “En makul çözüm iki devletli çözümdür”

3’üncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda İslam aleminin bayramını kutladı.

Derviş Eroğlu mesajında İslam dinin vecibelerinden biri olan orucun kişinin benliğine sahip çıkabilmesinin ciddi sınava tabii tutulduğu bir süreç olduğunu; affedici olmayı, hoşgörülü davranmayı, dargınlıkları geride bırakmayı, faydasız hırslardan, nefret duygularından, aşırılıklardan kurtulmayı başarmak gerektiğini belirtti.

“EN VAHİM HATA TÜRKİYE İLE TERS DÜŞMEK”

Kıbrıs Türk halkının en büyük gücünün birlik ve beraberlikten geldiğini belirten Eroğlu, “Kendi çıkarları için bizden görünüp, bizi bize düşman etmeye çalışanlara asla fırsat vermemeliyiz” dedi.

Eroğlu şöyle devam etti: 

“Devletimiz, egemenliğimiz, demokrasimiz, Anavatan Türkiye ile sağlam, sağlıklı, kardeşçe ilişkilerimiz bizim için büyük önem ve değere sahiptir. Bunlara sahip çıktıkça, daha fazla gelişmeleri için çaba harcadıkça her alanda başarılı olacağımızdan herkes emin olmalıdır. Türkiye ile ilişkilerimiz özellikle bizim için yaşamsal öneme sahiptir. Bütün tecrübemle vurgulamak isterim ki, yapacağımız en vahim hata Türkiye ile ters düşmek, karşı karşıya gelmek olur. Tüm siyasi partilerimiz ve halkımız buna azami dikkati göstermeli, bazı kişilerin sistemli, bilinçli bir propaganda ile Türkiye’ye yönelik olarak sürdürdükleri karalama kampanyalarına asla geçit verilmemelidir” 

“EN MAKUL ÇÖZÜM İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDÜR”

Türk tarafının, Kıbrıs konusunu tarihe gömmek, Kıbrıslı Rumlarla Ada’daki gerçeklere dayalı bir antlaşma yapabilmek yoğun gayret gösterdiğini, bu nedenle Kıbrıs Türkünün anlaşma istemeyen taraf olarak suçlanamayacağını kaydeden Eroğlu, “Kıbrıs’ta barışı, antlaşmayı engelleyen kendi ham hayallerinin gerçekleşeceğini zanneden Rum-Yunan ikilisidir. Kıbrıs Türk Halk olarak, Anavatan Türkiye ile birlikte bize zarar veren mevcut statükonun değişmesi için Devletimize  dört elle sarılarak etkin çıkış yolu aramak ve bulmak zorundayız. Kıbrıs konusu için en gerçekçi , makul çözüm iki Devletli çözümdür. Bunun dışındaki arayışlar statükonun devamından başka işe yaramayacaktır. Tarih bunun şahididir” dedi.

Derviş Eroğlu ayrıca Covid-19 vakalarının giderek azalması sevindirici bir gelişme olduğunu ancak Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ile dünyanın belirli noktalarında hala devam eden terör tehdidi üzücü olduğunu ifade etti.

Eroğlu, “Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Alemi, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin  ve halkımızın Mübarek Ramazan Bayramı candan kutlar, herkese sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.

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