Eroğlu Haspolat İlkokulu’nu ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclisüyesi adayları,Haspolat İlkokulu’nu ziyaret ederek okul idaresi ile bir araya geldi.



DP’den yapılan açıklamaya göre ziyarette,okulun ve bölgenin sorunları ele alındı.



Eroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, “Haspolat’ta birçok eksik olduğunu gözlemledik.Yaptığımız gezilerde katı atık yönetimi ve arıtma ile ilgili de çok şikayet aldık.Göreve geldiğimizde eksiklerin giderilmesi için çaba harcayacağımızı söylemek isterim. Okul ile ilgili eksiklikler konusunda da, okul idaresi ile işbirliği içinde çalışıp sorunları en kısa sürede aşma amacındayız” dedi.