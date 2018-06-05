Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97823
ALTIN
191.703
DOLAR
4.5959
STERLİN
6.1612
EURO
5.3841
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Şahan, Recep İvedik 6'nın afişini yayınladı
Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı

Eroğlu Haspolat İlkokulu’nu ziyaret etti

DP’den yapılan açıklamaya göre ziyarette,okulun ve bölgenin sorunları ele alındı.

05 Haziran 2018 Salı 20:23
Eroğlu Haspolat İlkokulu’nu ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclisüyesi adayları,Haspolat İlkokulu’nu ziyaret ederek okul idaresi ile bir araya geldi.

DP’den yapılan açıklamaya göre ziyarette,okulun ve bölgenin sorunları ele alındı.

Eroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, “Haspolat’ta birçok eksik olduğunu gözlemledik.Yaptığımız gezilerde katı atık yönetimi ve arıtma ile ilgili de çok şikayet aldık.Göreve geldiğimizde eksiklerin giderilmesi için çaba harcayacağımızı söylemek isterim. Okul ile ilgili eksiklikler konusunda da, okul idaresi ile işbirliği içinde çalışıp sorunları en kısa sürede aşma amacındayız” dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Bankası Uzmanları Ekonomik Örgütler Platformu üyelerine sunum yaptı
Dünya Bankası Uzmanları Ekonomik Örgütler Platformu üyelerine sunum yaptı
Akıncı, Verwey’i kabul etti
Akıncı, Verwey’i kabul etti
Özersay ve Çamlıköylü, Ceviz Festivali’ni ziyaret etti
Özersay ve Çamlıköylü, Ceviz Festivali’ni ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim