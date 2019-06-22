Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme

Eroğlu, Hristofyas'ın ölümü nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:49
Eroğlu, Hristofyas'ın ölümü nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı

 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eski Başkanlarından, Komünist AKEL partisi eski Genel Sekreter’lerinden Dimitris Hristofyas’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Derviş Eroğlu mesajında şunları kaydetti:

“2010-2013 yılları arasında Kıbrıs görüşmelerini birlikte sürdürdüğümüz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eski Başkan’larından, Komünist AKEL partisi eski Genel Sekreter’lerinden Dimitris Hristofyas’ın ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Görüşlerimiz farklı olsa da merhum Dimitris Hristofyas’la ben, değerli eşleri ile de eşim, güzel  insanı bir diyalog geliştirmiş, bir birimizin evlerine ziyaretlerde bulunmuştuk.

Zeki, efendi, saygılı kişiliği ile tanıdığım Dimitris Hristofyas’ın ölümü nedeniyle derin üzüntülerimi belirtir, başta ailesi olmak üzere, komşumuz Rum toplumuna başsağlığı dilerim. Toprağı bol olsun.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Derviş Eroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lapta'da trafik kazası! 2 yaralı
Lapta'da trafik kazası! 2 yaralı
Samanbahçe’de Festival Var
Samanbahçe’de Festival Var
3. Dereboyu Gençlik Festivali Düzenlendi
3. Dereboyu Gençlik Festivali Düzenlendi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim