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Eroğlu ile Özgürgün, halka seslendi

3. Cumhurbaşkanı ve Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı Derviş Eroğlu ile UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, sandıkların açılmasının ardından UBP Genel Merkezi’nde balkon konuşması yaparak halka seslendi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:46
Eroğlu ile Özgürgün, halka seslendi
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Tuğçe Ülkü Aydın

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, “halkımızdan aldığımız bu güvenle, bu sorumlulukla yeni dönemde halkın refahı, mutluluğu ve tüm KKTC’nin kalkınması için el ele, gönül gönüle çalışacağız” dedi. 

Özgürgün, Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar tüm halkın müreffeh, ekonomik refah ve mutluluk içinde yaşaması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. 

3. Cumhurbaşkanı ve Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı Derviş Eroğlu da, “Kıbrıs Türk halkının mutluluğu için ne yapılması gerekirse yapacağız. Alt yapı eksiklikleri varsa tamamlayacağız. Üst yapı eksiklikleri varsa tamamlayacağız. Ama mühim olan KKTC halkını huzur ve güven içerisinde mutlu ve müreffeh yaşatmaktır”  dedi. 

3. Cumhurbaşkanı ve Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı Derviş Eroğlu ile UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, sandıkların açılmasının ardından UBP Genel Merkezi’nde balkon konuşması yaparak halka seslendi. 

EROĞLU 

3. Cumhurbaşkanı ve Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı Derviş Eroğlu, UBP’nin bir zaferini daha kutladığını ifade ederek, halkın sandıktan UBP iktidarını çıkardığını söyledi. 

Halka binlerce teşekkür eden Derviş Eroğlu, bir seçim kampanyasının daha geride kaldığını, bu kampanyalarda söylenenler, konuşulanlar olduğunu, ancak akıllarda kalması gerekenin UBP’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetler, yarattığı eserler ve yeniden iktidara geldiğinde yapacakları olduğunu vurguladı. 

“ŞİMDİ İŞ YAPMA ZAMANI” 

“Şimdi iş yapma zamanı” diyen Eroğlu, “yine birlikte, ele ele gönül gönüle UBP’yi  daha güzel günlere taşımak için çalışacağız. UBP’yi  zaferden zafere taşırken de Kıbrıs Türk halkının mutluluğu için ne yapılması gerekirse yapacağız. Alt yapı eksiklikleri varsa tamamlayacağız. Üst yapı eksiklikleri varsa tamamlayacağız. Ama mühim olan KKTC halkını huzur ve güven içerisinde mutlu ve müreffeh yaşatmaktır” şeklinde konuştu. 

ÖZGÜRGÜN 

Derviş Eroğlu’nun ardından söz alan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, böyle bir güzelliği yarattıkları için kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, “biz biriz, biz bütünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz. Bunu gösterdiniz, size yürekten teşekkür ediyorum. Bizim gücümüz sizden, halkımızdan gelir” dedi. 

Halkın kendilerine vereceği güçle kendilerini yeni döneme hazırladıklarını her zaman söylediklerine işaret eden Özgürgün, bugün bunun görüldüğünü, UBP’nin büyük bir farkla sandıktan birinci parti olarak çıktığını söyledi. 

“Biz halkımızdan aldığımız bu güvenle, bu sorumlulukla yeni dönemde halkın refahı, mutluluğu ve tüm KKTC’nin kalkınması için el ele, gönül gönüle çalışacağız” diyen Hüseyin Özgürgün, Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar tüm halkın müreffeh, ekonomik refah ve mutluluk içinde yaşaması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. 

“BİRLİK BERABERLİKLE BUNU BAŞARACAĞIMIZI YÜREKTEN GÖRÜYORUM”

“Birlik beraberlikle bunu başaracağımızı yürekten görüyorum” şeklinde devam eden Özgürgün, birlik ve beraberlik içinde UBP’nin ülkeye ve halka daha büyük projeler ve eserler kazandıracağına inanç belirtti. 

Özgürgün,” biz biriz beraberiz. Bugün geçmişimizle övünüyoruz, geleceğimize güvenle bakıyoruz. Bunu da UBP’nin 42 yıllık geçmişinden alıyoruz” dedi. 

Halkın kendilerine bu güvenle ciddi bir sorumluluk ve görev verdiğini vurgulayan Özgürgün,sözlerini şöyle tamamladı: 

“Bu sorumluluğu alıyor ve genç dinamik, tecrübeli, kadrolarımızla ülkeye hizmet için hazır olduğumuzu haykırıyorum. Güneşimiz bir, davamız bir, sevdamız bir, yolumuz bir, partimiz bir, KKTC bir. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. “

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