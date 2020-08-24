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Eroğlu: “İnşallah Doğu Akdeniz’deki çalışmalar olumlu sonuçlar verecek”

3’ncü Cumhurbaşkanı Eroğlu, “İnşallah Doğu Akdeniz’deki çalışmalar olumlu sonuçlar verecek, TC ile KKTC’nin önüne yep yeni ufuklar açılacak” ifadelerini kullandı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:43
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Eroğlu: “İnşallah Doğu Akdeniz’deki çalışmalar olumlu sonuçlar verecek”

3’ncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Türkiye’nin Karadeniz’de doğal gaz bulmasının sevindirici olduğunu belirtti ve  "İnşallah yakında Doğu Akdeniz’deki çalışmalar da olumlu sonuçlar verecek, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önüne yep yeni ufuklar açılacaktır” dedi.

Eroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Açıktır ki, Karadeniz ile bizim de içinde yer aldığımız Doğu Akdeniz’de önemli enerji kaynakları vardır. Dolayısıyla KKTC’nin varlığı ve egemenliği dün de haklarımızın korunması için önemli idi ama bugün dünden de önemlidir.

2011 yılında Türkiye’nin o dönemdeki Başbakanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile benim aramda New York’ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti-KKTC Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması karşılıklı haklarımızın korunmasın için atılan önemli bir adım idi.

Memnuniyetle görüyoruz ki Türkiye artık o ve attığı diğer adımların meyvesini topluyor, Karadeniz’de 320 milyar metre küp doğal gaz bulduğunu açıklarken, Doğu Akdeniz’de de doğal gaz yataklarına rastlandığının ilk sinyallerini veriyor.

Türkiye’nin Karadeniz’de doğal gaz bulması sevindiricidir.

İnşallah yakında Doğu Akdeniz’deki çalışmalar da olumlu sonuçlar verecek ve Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önüne yep yeni ufuklar açılacaktır.

Öte yandan Giresun’da meydana gelen sel felaketi ise hepimizi derinden üzmüştür.

Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Derviş EroğluDoğu Akdeniz
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