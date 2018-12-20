Eroğlu: “Kıbrıs Türk halkı devletine sonsuza dek sahip çıkacak”

Eroğlu mesajında, Kıbrıs Türk Halkı’nın devletine sonsuza dek sahip çıkacağını vurgulayarak, uzlaşmaz Rum tarafının Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını gasp etmesine dur denmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Halkı zor günlerden geçerek bu günlere geldi. Bir daha yaşanmasını asla istemediğimiz saldırılar, acılar yaşadık. Kıbrıs Türkü’nün 21-25 Aralık 1963 Kanlı Noel’inde Rum saldırılarına karşı Kıbrıs’ın dört bir yanında verdiği mücadele, tarihin en onurlu, kahramanca direnişlerinden biridir. 21 Aralık 1963 günü Kıbrıs Türklerini yok etme planı olan Akritas yürürlüğe konulmuş ve kısa sürede Ada’nın bütününün Yunan hegemonyasına alınması hedeflenmişti.

Bu hedefe ulaşamamışlarsa bunda başlıca etken Kıbrıs Türk Halkı özgürlük tutkusu ve Anavatan Türkiye’nin tüm güçlüklere rağmen garantörlük antlaşmasındaki tek yanlı müdahale hakkını kullanarak Kıbrıs Türk Halkı’na kol kanat germesidir.



55 yıl sonra bugün hala Kıbrıs’ta kalıcı bir antlaşma yapılamıyorsa bunun sebebi Rum-Yunan ikilisinin hala o günlerin zihniyeti ile hayal kurmaya devam etmesi ve bazı devletlerin statükonun sürmesini kendi çıkarları için uygun görmeye devam etmesidir.2017 yılının Haziran ayı Temmuz ayı başında Crans Montana’da yaşananlar, o günden bu yana Rum liderliğinin ortaya koyduğu tutum ve söylemler artık Kıbrıs’ta federal bir çözüm olamayacağını netleştirmiştir. Rum tarafının federal çözüm vizyonu halkımızın bir çözümden bekledikleri arasında dağlar kadar fark vardır. Rum liderliği bizi hala azınlık olarak görmek istemekte, toprak ve mülkiyet düzenlemeleri ile 1974 öncesine dönmeyi amaçlamakta, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini sıfırlayarak bizi güvenlikten yoksun, kendisine mahkûm bir topluluk haline indirgemeyi talep etmektedir.Hal böyleyken hala Rum liderliğinin peşinden koşarak, olmadık tavizler vererek bir yere varamayız. Yapılması gereken dünyaya Devletimize sahip çıktığımızı haykırarak, Rum tarafının haklarımızı gasp etmesine dur demektir. Rum tarafının nasıl bir federasyon istediği ortaya çıktığına ve bizim bunu kabul edemeyeceğimiz netleştiğine göre antlaşmalı ayrılık, konfederasyon ve iki ayrı Devletli bir Kıbrıs çözüm formüllerinin de artık masaya konulması, Birleşmiş Milletlere bunu yapması zamanının geldiğinin anlatılması lazımdır.Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğü için canını veren şehitlerimizi rahmetle, aramızda olan gazilerimizi şükranla aramızda olmayanları da rahmetle anıyoruz. Kıbrıs Türk Halkı dünya durdukça o günleri ders çıkarmak için unutmayacak, özgürlük ve vatan için verilen kahramanca mücadeleyi hep yaşatacaktır.”