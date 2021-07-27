Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını...
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını kırdı
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını...
3 gün daha tutuklu ; Ev arkadaşını bıçakladı
Ev arkadaşını bıçakladı
Flaş Haber
Akşamdan sabaha 100 vaka
Kapat

Eroğlu: KKTC ve Türkiye Maraş konusunda da haklıdır

3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu “Maraş’ın Birleşmiş Milletler ile Rum tarafının yanlışları yüzünden hayalet kent haline dönüştüğünü, hükümetin aldığı bir kararla Maraş’ın tekrar insanlığa kazandırılması için yeni bir adım atılmasını doğru ve olumlu bulduğunu” açıkladı.

27 Temmuz 2021 Salı 11:24
17 Okunma
Eroğlu: KKTC ve Türkiye Maraş konusunda da haklıdır

3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu “Maraş’ın Birleşmiş Milletler ile Rum tarafının yanlışları yüzünden hayalet kent haline dönüştüğünü, hükümetin aldığı bir kararla Maraş’ın tekrar insanlığa kazandırılması için yeni bir adım atılmasını doğru ve olumlu bulduğunu” açıkladı.

Derviş Eroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs konusundaki federal çözüm görüşmeleri hepimizin yakından bildiği uzlaşmaz Rum tutumu yüzünden 2017 yılında Crans Montana’da tamamen çöktü.

Kıbrıs’ta artık gerçekler göz önünde bulundurularak var olan 2 egemen Devlet’in nasıl işbirliği yapabileceği üzerine durulmalıdır.

Bu işbirliği istenen noktaya gelirse bir anlaşma için tekrar masaya oturma gündeme gelebilir.

Aksi takdirde ne yapılırsa yapılsın kısır döngü devam edecektir.

Kapalı Maraş olayı da bu bağlamda ele alınmalıdır.

Esasen kapalı Maraş, Birleşmiş Milletler’in yanlış kararları ve Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler Paketleri içine girmesi öngörülen Maraş’ın bu bölümüne karşılık akla mantığa sığmayacak taleplerde bulunması yüzünden bir hayalet kent haline gelmiştir.

Benden önceki 2 Cumhurbaşkanı gibi 2010-2015 yılları arasındaki Cumhurbaşkanlığı görev sürem içinde Maraş’ın açılması üzerinde ben de çok durdum.

Biz, hep kapalı Maraş’a karşılık bize uygulanan hava, deniz ulaşımı ve spor ambargolarının kaldırılmasını istedik ama Rum tarafı da hep reddetti.

Gelinen aşamada, artık 2 Devletli çözüm sürecine geçtiğimize göre Rum tarafının takındığı olumsuz tutumlar da dikkate alınarak hükümetimizin kapalı Maraş’ın aşılmasında yeni bir adım atarak kentin yüzde 3 buçukluk bir bölümünü askeri bölge olmaktan çıkarması doğru ve olumlu bir karardır.

Yapılması gereken Maraş’ın kapalı bölümünün AİHM kararları dikkate alınarak, KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu marifeti ile aşama aşama hayalet kent olmaktan çıkarılarak, insanlığın ve turizmin hizmetine sunulmasıdır.

KKTC ve Türkiye Maraş konusunda da haklıdır.

Çıkılan yolda kararlılıkla yürünmeli sırf muhalefet olsun diye konuşanlarla, hala federasyon hayali ile Maraş’ın hayalet kent olmaya devam etmesini savunanların söyledikleri kapalı Maraş’ın açılması için atılacak adımları olumsuz yönde etkilememelidir.”

Anahtar Kelimeler:
Derviş Eroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özcafer: Bu ilkesizliklerle devam etmem mümkün değil
Özcafer: Bu ilkesizliklerle devam etmem mümkün değil
Akşamdan sabaha 100 vaka
Akşamdan sabaha 100 vaka
125 bin 741 kişinin ikinci doz aşısı tamamlandı
125 bin 741 kişinin ikinci doz aşısı tamamlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim