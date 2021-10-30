Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
banner107

Eroğlu kurultaya katılmadı

UBP'nin kritik kurultayı divanın oluşması sonrası açıldı. Onursal Başkan Derviş Eroğlu kurultaya katılmadı, mesaj gönderdi...

30 Ekim 2021 Cumartesi 11:25
243 Okunma
Eroğlu kurultaya katılmadı
banner108

Ulusal Birlik Partisi 22’inci Olağan Kurultayı konuklar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım’ın gelişiyle birlikte başladı.

Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, kurultayın açılışını yaptı. İlk olarak divan oluşturuldu.

Divan Başkanı Sunat Atun

Divan Başkanlığı’na Sunat Atun, Yardımcılığına Milletvekili Menteş Gündüz üyeliklerine ise Özdemir Berova, İzlem Gürçağ Altuğra ve Yasemin Öztürk seçildi.

Divan üyelerin alkışlarıyla yerlerini aldı.

Eroğlu mesaj gönderdi

Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam edildi. Kurultaya gelen mesajlar okundu. Onursal Başkan Derviş Eroğlu’nun kurultaya katılmaması ve mesaj göndermesi dikkat çekti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili alınan kurultay kararını Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu okudu.

Daha sonra konuşmalara geçildi

Konuşmaların ardından saat 13.00’te oy verme işlemi başlayacak.

Kurultayda oy verme işlemi bugün saat 21.00’de son bulacak, yarın oy verme işlemi devam edecek.

Ses Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
Derviş EroğluUBPKurultay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar’dan birlik ve beraberlik mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan birlik ve beraberlik mesajı
Oy verme işlemi başlayacak
Oy verme işlemi başlayacak
Eroğlu’ndan UBP’nin 22. Olağan Kurultayı'na mesaj...
Eroğlu’ndan UBP’nin 22. Olağan Kurultayı'na mesaj...
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim