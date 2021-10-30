Eroğlu kurultaya katılmadı

Ulusal Birlik Partisi 22’inci Olağan Kurultayı konuklar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım’ın gelişiyle birlikte başladı.

Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, kurultayın açılışını yaptı. İlk olarak divan oluşturuldu.

Divan Başkanı Sunat Atun

Divan Başkanlığı’na Sunat Atun, Yardımcılığına Milletvekili Menteş Gündüz üyeliklerine ise Özdemir Berova, İzlem Gürçağ Altuğra ve Yasemin Öztürk seçildi.

Divan üyelerin alkışlarıyla yerlerini aldı.

Eroğlu mesaj gönderdi

Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam edildi. Kurultaya gelen mesajlar okundu. Onursal Başkan Derviş Eroğlu’nun kurultaya katılmaması ve mesaj göndermesi dikkat çekti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili alınan kurultay kararını Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu okudu.

Daha sonra konuşmalara geçildi

Konuşmaların ardından saat 13.00’te oy verme işlemi başlayacak.

Kurultayda oy verme işlemi bugün saat 21.00’de son bulacak, yarın oy verme işlemi devam edecek.

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