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Eroğlu: “Lefkoşa’ya çok yakında bayram #gelecek”

Eroğlu, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı ve “Lefkoşa’ya çok yakında bayram #gelecek” dedi

15 Haziran 2018 Cuma 09:58
Eroğlu: “Lefkoşa’ya çok yakında bayram #gelecek”

DP’nin Lefkoşa Belediye Başkanı adayı Gencay Eroğlu, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı ve “Lefkoşa’ya çok yakında bayram #gelecek” dedi

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 Gencay Eroğlu, mesajında şunları kaydetti:

 “Lefkoşa’nın bayramı bu şehrin güzel insanları kendi sokaklarında yürürken, yaşadıkları şehirle gurur duyduğu gün gelecek. Lefkoşa’nın bayramı bu şehrin çocukları kendi şehirlerinde ev ve iş sahibi olmak için ağır bedeller, vergiler ödemediği gün gelecek. Lefkoşa’da yaşamak herkes için eşit, herkes için mutluluk vesilesi olduğu gün gelecek bu şehrin bayramı. Lefkoşa’nın bayramı sadece seçim zamanı göz boyamak için yapılan hizmetle değil, bu şehrin nefes aldığı her gün yapılan hizmetle gelecek.”

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