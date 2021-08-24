Eroğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun sağlık durumu hakkında Yakın Doğu Hastanesi'nde doktoru Hamza Hoca ve beraberindeki bir heyet basın toplantısı düzenledi.

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun ilk olarak hastaneye başvurduğu anda dengesizlik ve konuşma güçlüğü ile hastaneye başvurduğunu yapılan tetkikler sonucu sağlık durumunun iyi olduğunun gözlemlendiği açıklandı.

Doktor Hoca, nörolojik açıdan beyin zarını etkileyebilen bir viral enfeksiyondan şüphelenildiğini ve bu doğrultuda tedavisine başlandığını bu sabah itibaren de tedaviye cevap verdiğini belirtti. Hoca, üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun durumunun iyi olduğunu bilincinin yerinde olduğunu belirtti.