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Eroğlu: Sandıktan çıkacak sonuca saygılı olunmalı

3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu oyunu Polatpaşa İlkokulu 37 nolu sandıkta eşi Meral Eroğlu ile birlikte gelerek kullandı.

18 Ekim 2020 Pazar 14:43
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Eroğlu: Sandıktan çıkacak sonuca saygılı olunmalı

Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turunda, 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu oyunu Polatpaşa İlkokulu 37 nolu sandıkta eşi Meral Eroğlu ile birlikte gelerek kullandı.

Eroğlu oyunu kullanması sonrasında yaptığı açıklamada, sandıkların açılmasıyla birlikte herkesin beklentisine kavuşacağını anımsatarak ” Benim düşüncem KKTC’ye hayırlı işler yapacağına inandığım kişinin sandıktan çıkmasıdır” dedi.

Derviş Eroğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin varlığına dikkati çekerek ” Biz bu devlette huzur ve güven içinde yaşamak istiyoruz. Yıllardır süren müzakerelerde de bir anlaşmaya varılamadığı dikkate alınırsa artık kendi devletimize sahip çıkıp bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamak arzusundayız” şeklinde konuştu.

Sandıktan çıkacak adayın ülkeye hayırlı olmasını da yineleyen Eroğlu, çıkacak olanın halkın iradesi olduğunu ve bu iradeye herkesin saygılı olmasını istedi. 

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