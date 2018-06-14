Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93792
ALTIN
193.489
DOLAR
4.6068
STERLİN
6.2038
EURO
5.4442
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Eroğlu: Su fiyatları 5 TL'yi geçmeyecek

DP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu, göreve gelmesi durumunda araç park alanları yaratacağını ve su ücretini 5 TL’yi geçmeyecek şekilde düzenleyeceğini söyledi...

14 Haziran 2018 Perşembe 08:57
Eroğlu: Su fiyatları 5 TL'yi geçmeyecek

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu, göreve gelmesi durumunda araç park alanları yaratacağını ve su ücretini 5 TL’yi geçmeyecek şekilde düzenleyeceğini söyledi.

DP’den yapılan açıklamaya göre Eroğlu ve LTB Meclisi adayları, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti. Ziyarete, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da katıldı.

DENKTAŞ

Denktaş ziyarette, “Gencay Hanım’a son derece güveniyoruz. 32 yıllık bürokrasi deneyimi var. Zor koşullar altında peşine düştüğü her işi başarıyla sonuçlandırdığını bilen birisiyim” dedi.

Denktaş, son yerel seçimlerin ardından LTB’ninborçlarının arttığını da kaydetti.

EROĞLU

banner39
Gencay Eroğlu da, seçim çalışmalarında en çok gündeme gelen sorulardan bir tanesinin de LTB’de çalışan sayısının fazlalığı olduğunu belirterek, “Çalışmayan kişi yoktur, çalıştırılmayan kişi vardır. Bir belediyede proje yoksa, yapılmıyorsa, asli görevleri noksan hale getiriliyorsa, bu çalışanın suçu değil. Bu bağlamda belediyede suçlular çalışanlar değil, bilakis yönetimdir” dedi.

TEK BİR KİŞİ ÇIKARILMAYACAK

Göreve geldiği zaman çalışanların haklarını daha da ileriye götürecek birçok açılımın üzerinde çalıştıklarını kaydeden Eroğlu, “Bizim belediyeden tek bir kişiyi bile çıkarmak gibi bir düşüncemiz yoktur. Çalışanlarımızla birlikte bir başkent olmaktan çok uzak görüntü çizen şehrimizi ayağa kaldıracağız” dedi.

PARK VE SU

Lefkoşa’da gerek su fiyatları, gerek park cezaları konusunda son derece trajik durumlar yaşandığını da ifade eden Eroğlu, “Lefkoşalı en pahalı suyu içmektedir. Araba parkı olmayan şehirde, işine gitmek zorunda kaldığı için insanlar park cezaları ödemektedir” diye konuştu.

Lefkoşa’nın ağır borç yükü altında bulunduğunu da ifade eden Eroğlu, “İvedilikle alacağımız tedbirlerle birlikte şehrin gelirlerini artırmayı, gelir gider dengesini oluşturmayı önceliğimiz olarak görmekteyiz. Yaratıcı gelir getirici projelerimiz de vardır. Mesela araba park alanları yaratıp, bunlara parkmetre koyarak gelirlerimizi artırmayı planlıyoruz” dedi.

5 TL’Yİ AŞMAYACAK

Eroğlu, “Bizim uzmanlarımızla yaptığımız çalışmada, şu an 7.50 TL tonundan satılan suyu 5 TL’yi aşmayacak şekilde düzenleme planımız vardır. Fazla kullanımda uygulanan 10 TL fiyatı ise tamamen kaldırmak amacındayız. Lefkoşalının böylesine fahiş su fiyatı ödemesine hiç gerek yoktur. Bu kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
nnn 2018-06-14 10:54:31

gelene kadar salla... gelirsen tabi... harmancı başgan

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
7 üründe limit üstü kalıntı!
7 üründe limit üstü kalıntı!
DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları için yemin töreni düzenleyecek
DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları için yemin töreni düzenleyecek
DAÜ Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası için hazır
DAÜ Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası için hazır

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim