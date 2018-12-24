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Eroğlu, UBP Genel Başkanı Tatar’ı ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi’nin 23 yıl Genel Başkanlığını yürüten ve onursal başkan olan 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, UBP Genel Başkanı seçilen Ersin Tatar ve Genel Sekreterlik görevine getirilen Hasan Taçoy’u ziyaret etti.

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:08
Eroğlu, UBP Genel Başkanı Tatar’ı ziyaret etti

UBP Genel Merkezi’ne ziyaretinde “Aradan yıllar da geçse insanın yuvasından kopması mümkün değildir” diyen Derviş Eroğlu, görüşme yapılan odanın önemli hizmetlerin proje ve planlarının yapıldığı bir oda olduğunu belirtti.

UBP’de yeniden yapılanma döneminin başladığını kaydeden Eroğlu her zaman UBP’ye yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti ve Tatar ile Taçoy’a çalışmalarında başarılar diledi.

Amacın UBP’yi güçlendirmek olduğunu belirten Eroğlu, partinin ancak mevkisi olan kişiler ve parti tabanıyla saygı çerçevesinde çalışıldığı takdirde ileriye taşınabileceğini söyledi.

Parti Başkanlığının sorumluluğu ve onuru fazla bir makam olduğunu kaydeden Eroğlu, “Tabandan koparak hiçbir yere varılamaz, tabanla bütünleşerek bu partiyi çok iyi bir noktaya taşıyacağınızdan eminim” dedi.

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Kıbrıs meselesine de değinen Eroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın verdiği bir mülakatta, bir durum ortaya çıkması halinde Türkiye’nin müdahale etmesi için  garanti anlaşmalarına gerek olmadığını söylediğini belirterek, bu açıklamayı “tuhaf” karşıladığını ve yadırgadığını söyledi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ise,  kendisini 25 yıl önce siyasete davet eden, milletvekili ve Maliye Bakanı olmasını destekleyen kişinin Derviş Eroğlu olduğunu anlattı ve Eroğlu’na teşekkür etti.

Parti tabanı ile iç içe çalışarak parti başkanlığı görevine geldiğini ifade eden Tatar, hedeflerinin yeni bir yapılanma ile birlik beraberlik içerisinde UBP’yi daha güçlü bir noktaya getirmek olduğunu, bu çalışmalara örgütlerden ve parti yapısından başlanacağını söyledi.

Partinin bütçe görüşmelerinde muhalefet olarak görevini yerine getirdiğine inandığını belirten Tatar, halkın nezdinde umut olabilmek için çalışacaklarını söyledi.

Kıbrıs konusunda Türkiye ile uyum içerisinde hareket etmenin esas olduğunu kaydeden Tatar, federal yapı temelinde bir çözümün mümkün olmadığını, Parti’nin iki devletli bir çözümün nasıl mümkün olabileceği konusunda çalışmalar sürdürdüğünü kaydetti.

Adada çözümün iki ayrı devlet veya konfederasyon temelinde olabileceğini belirten Tatar, “Parti içi yapılan değerlendirmelerde artık federal temelde bir anlaşmanın mümkün olmadığı görüşündeyiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
UBP Genel Başkanı Tatar3. Cumhurbaşkanı Derviş EroğluZiyaretHaberGündemKıbrıs
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Ali 2018-12-24 20:47:53

Vay beeee...Ne böyyyük adamlar bu adamlar yaw..Her ikisinden de akıl fışkırır gavvolem...

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