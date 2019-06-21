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Eroğlu, UBP Genel Sekreterliğine seçilen Saner’i kutladı

3’ncü Cumhurbaşkanı, Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı Derviş Eroğlu, UBP Genel Sekreterliği’ne seçilen Ersan Saner’i kutlayarak, görevinde başarılar diledi.

21 Haziran 2019 Cuma 16:13
Eroğlu, UBP Genel Sekreterliğine seçilen Saner’i kutladı

Eroğlu yazılı açıklamasında, basında yer alan UBP Genel Sekreterliği seçimine yönelik müdahalesi olduğu yönündeki iddiaları yanıtlayarak, isteğinin sadece ve sadece Ulusal Birlik Partisi’nin iyi yönetilmesi, güçlü olması ve devlete, halka en iyi hizmetleri vermesi olduğunu vurguladı.

Eroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterlik seçimi ile ilgili olarak bugün basında yer alan iki köşe yazısında belirtilen iddialar son derece yanlıştır. Şahsımın seçimlere müdahalesi gibi bir durum asla söz konusu değildir. Ne de adaylardan biri benim adayımdır.

Benim isteğim sadece ve sadece Ulusal Birlik Partisi’nin iyi yönetilmesi, güçlü olması ve Devlet’e, Halka en iyi hizmetleri vermesidir.

Ömrümün çok büyük kısmını içinde geçirdiğim, bana milletvekili, Bakan, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak halkıma hizmet olanağı sağlayan Ulusal Birlik Partisi’ndeki kardeşlerim, arkadaşlarım benim için değerlidir.

Onların arasındaki birlik-beraberlik ve dayanışma beni memnun eder.

Sayın Ersan Saner UBP yeni Genel Sekreteri olarak seçilmiştir. Sayın Kutlu Evren kendi öz iradesiyle aday olarak demokratik hakkını kullanmıştır. Klasik tanımı ile kazanan UBP olmuştur. Bundan sonra yapılması gereken Genel Başkan etrafında birleşerek, hep birlikte Genel Sekreter’e yardımcı olarak UBP’nin gücüne güç katmak , ülkeye en iyi hizmetin verilmesini sağlamaktır. Sayın Ersan Saner’i seçilmesinden dolayı kutlar, görevinde başarılar dilerim.”

(BRT/TAK)

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