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Eroğlu, UBP’nin 43. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 43’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:52
Eroğlu, UBP’nin 43. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Eroğlu yayımladığı mesajda, 11 Ekim 1975’te kurulan Ulusal Birlik Partisi’nin, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi günlerine dayanan bir maziye sahip olduğunu belirtti. 


UBP’nin, “halkın özünün temsilcisi ve geleceğinin başlıca güvencelerinden biri” olduğuna işaret eden Eroğlu, “Ulusal Birlik Partisi’nden 34 yıl süreyle kesintisiz milletvekili olmak, 24 yıla yakın bir süre bu partinin Genel Başkanlığı’nı yapmak, 19 yıl süreyle Ulusal Birlik Partisi sayesinde Halkımıza Başbakan olarak hizmet vermek,  UBP’nin büyük desteği ile 5 yıl süreyle  Cumhurbaşkanı olarak görev yapmak benim için büyük bir onurdur” dedi.


Ulusal Birlik Partisi hükümetleri ve Anavatan Türkiye sayesinde Kıbrıs Türk halkının, 20 Temmuz 1974’te başlayan Kıbrıs Türk Barış Harekatı ile oluşan sınırları içinde bir Devlet kurduğunu, bazı eksiklikleri, sıkıntıları da olsa bir ekonomi yarattığını dile getiren Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:


“İnanıyorum ki Ulusal Birlik Partisi Devletimizi yaşatma, halkımızı refaha kavuşturma görevini yerine getirme yolunda ilerlemeye devam edecek ve mutlaka hedefine ulaşacaktır.
İnanıyorum ki Ulusal Birlik Partisi yakında gerçekleştirilecek olağan kurultayından başarı ile çıkacak; Yeni bir azim ve heyecanla ülkemizin nerdeyse kangrenleşmeye yüz tutmuş sorunlarına neşter vurarak bunları aşma yolunda ciddi mesafeler kat edecektir. 


Çok iyi biliyorum ki, Ulusal Birlik Partisi halkın sorunlarını çözebilecek kadrolara sahiptir. Yeter ki, partide çok çalışılsın, iyi organize olunsun ve birlik-beraberlik devam ettirilsin.
Bu duygu ve düşüncelerle Ulusal Birlik Partisi’nin 43’ncü kuruluş yıldönümünü candan kutlar, tüm partilileri sevgi ve saygıyla selamlarım. UBP’ye hizmet vermiş ve aramızda olan herkese en derin sevgilerimi sunar, aramızda olmayanları rahmet ve şükranla anarım. Ulusal Birlik Partisi’ne,  Devletimize, Halkımıza hizmet yolunda nice nice yıllar, nice nice başarılar dilerim.”

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Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş EroğluUBPKuruluş YıldönümüMesajGündemKıbrıs
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